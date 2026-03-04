Россияне стали реже покупать восточные сладости. По данным аналитической компании NTech, розничные продажи в 2025 году этой категории в натуральном выражении снизились на 6%. Подробности — в распоряжении «Инка».

Unsplash

По оценке аналитиков, объем рынка восточных «вкусняшек» сейчас составляет около 98 тыс. тонн и 32 млрд руб. в год.

Сильнее всего просел щербет: его продажи упали сразу на 27% в физическом выражении и на 12% в деньгах. «Похудела» и такая сладость, как халва — минус 9% в килограммах, хотя в рублях категория даже выросла на 6%.

Похожая ситуация наблюдается и в других сегментах. Так, категория «прочие восточные сладости» (хворост, нуга, чурчхела и ассорти) потеряла 10% продаж в объеме, но выросла на 26% в денежном выражении. Продажи рахат-лукума увеличились на 2% в килограммах и на 18% в рублях.

Единственным заметным драйвером роста оказался чак-чак: его продажи увеличились на 10% в физическом выражении и на 22% в денежном. Однако аналитики отмечают, что этот результат обеспечили всего две товарные позиции — без них вся категория также показала бы снижение.

Козинаки подтверждают тенденцию: объем продаж вырос всего на 1%, зато выручка подросла на 23%.

Аналитики также обращают внимание, что падение спроса на восточные сладости происходит на фоне роста соседних категорий кондитерских изделий. Например, продажи зефира и пастилы в 2025 году увеличились на 5%, а мармелада — на 14%. По мнению экспертов, это может говорить о том, что ассортимент восточных сладостей не в полной мере отвечает текущему потребительскому запросу на разнообразные угощения по компромиссной цене.

В NTech воздержались от более детального объяснения причин падения спроса.

Однако расхождение между денежной и физической динамикой может указывать на рост цен на ингредиенты. В последние два года дорожают ключевые компоненты восточных сладостей — орехи, мед и сахар. По данным отраслевых обзоров, цены на орехи и кунжут на мировом рынке заметно выросли из-за неурожаев и логистических ограничений, а сахар в России в 2024–2025 годах также дорожает из-за роста издержек переработки.

В результате категория оказывается в парадоксальной ситуации: покупают меньше, но платят больше.

Впрочем, рынок восточных сладостей традиционно зависит от спонтанных покупок и «гостевых» десертов. Поэтому даже небольшое изменение потребительских привычек может заметно влиять на продажи. Если раньше коробка рахат-лукума или халвы часто появлялась на столе «к чаю», то сейчас эту роль все чаще перехватывают более привычные десерты — от печенья до готовых сладких перекусов.

Щербету, похоже, в прошедшем году не повезло больше всех: если тренд продолжится, ему придется всерьез побороться за место на полке — и в корзине покупателя.

