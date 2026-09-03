С 1 октября государственные и муниципальные детсады, школы, колледжи и техникумы смогут закупать товары через российские маркетплейсы по упрощенной электронной процедуре — из готовых предложений поставщиков, без конкурса или аукциона. Новый порядок запустят в качестве эксперимента. Он будет действовать до 30 сентября 2028 года.

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Новый механизм закреплен в поправках к 44-ФЗ. Покупать товары можно будет не на любом маркетплейсе: правительство утвердит отдельный список операторов. В него войдут площадки из реестра посреднических цифровых платформ.

Речь идет о малых электронных закупках «с полки». Цена одного контракта не должна превышать 5 млн руб. Такой механизм уже работает на федеральных электронных площадках, а во время эксперимента к ним добавят маркетплейсы. Поставщик должен быть зарегистрирован в Едином реестре участников закупок; контракт стороны заключат в электронной форме, а товар доставят через логистическую инфраструктуру маркетплейса.

Эксперимент охватит государственные и муниципальные детсады, школы, колледжи и техникумы по всей стране. В финальном тексте закона нет ограничений по типу населенного пункта: новым порядком смогут пользоваться учреждения и в селах, и в малых городах, и в крупных региональных центрах.

Отдельный закон № 279-ФЗ, подписанный в тот же день, меняет и другие параметры закупок по 44-ФЗ. С 1 октября 2026 года до конца 2027-го электронный запрос котировок можно будет проводить при начальной цене контракта до 20 млн руб., а с 1 января 2027-го лимит для конкурентных закупок, в которых могут участвовать только малый бизнес и социально ориентированные НКО, вырастет с 20 млн до 30 млн руб.

О предстоящем запуске эксперимента Владимир Путин сообщил 3 сентября на пленарном заседании Восточного экономического форума. Президент подчеркнул, что механизм заработает не только на Дальнем Востоке и в Арктике, но и по всей стране; по его словам, закупки через маркетплейсы должны снизить риски «микрокоррупции».

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