Вопрос о том, можно ли есть на рабочем месте, решается балансом между формальными внутренними правилами компании и культурой доверия в коллективе. Об этом заявила RT директор Департамента организационного развития Роскачества.

С юридической стороны работодатель имеет право установить ограничения на прием пищи, если это отражено в правилах внутреннего трудового распорядка (статья 21 Трудового кодекса РФ). Нарушение таких правил может считаться дисциплинарным проступком.

Однако Трудовой кодекс гарантирует сотрудникам право на перерывы для отдыха и питания, а полный запрет на воду или перекус без веских причин, например, соображений безопасности, может быть оспорен как необоснованное ухудшение условий труда.

Ганькина подчеркивает, что эффективная работа команды строится не на запретах, а на доверии и взаимном уважении. Жесткие ограничения без диалога зачастую приводят к стрессу и снижению вовлеченности сотрудников. Возможность быстро перекусить, например, фруктом или печеньем, не отрываясь от работы, помогает поддерживать концентрацию и продуктивность.

Эксперт советует применять гибкий подход к приему пищи на рабочих местах, при котором команда совместно вырабатывает «пищевой этикет». Например, договориться, что супы или блюда с сильным запахом употребляются в специально отведенных зонах, чтобы всем было комфортно.

Кроме того, согласно объяснениям Юлии Саниной из сервиса «Работа.ру», закон не запрещает сотрудникам отдыхать и даже спать во время официальных перерывов, но сон непосредственно в рабочее время может рассматриваться как нарушение трудовой дисциплины с возможным дисциплинарным взысканием вплоть до увольнения. Особенно строго это регулируется на опасных производствах или в профессиях, связанных с безопасностью.