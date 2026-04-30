Новый месяц — новые законодательные требования. В мае российский бизнес столкнется с очередной волной маркировки, платными переводами через СБП и обновленной формой страховых взносов. «Инк» собрал самые важные изменения для предпринимателей.

Маркировка: электроника, стройматериалы и кондитерка

Что меняется: с 1 мая нельзя будет продавать без кода маркировки смартфоны, ноутбуки, светильники и розетки, а также круассаны, торты, пирожные и рулеты. Поставлять немаркированные стройматериалы — цемент, гипс, сухие смеси, монтажные пены и герметики в индивидуальной упаковке — тоже запрещено. Остатки без кода нельзя отгружать в магазины, их придется списывать. Штраф за нарушение — до 300 тыс. руб.

Кому важно: производителям и импортерам электроники, кондитерским производствам, поставщикам стройматериалов, розничным продавцам и маркетплейсам.

СБП: переводы бизнесу станут платными

Что меняется: переводы через Систему быстрых платежей (СБП) от физлиц в пользу юрлиц, ИП и самозанятых станут платными — комиссия составит от 5 копеек до 3 рублей за операцию. Переводы между физлицами остаются бесплатными. Трансграничные переводы — фиксированные 6 рублей.

Кому важно: всем ИП и юрлицам, принимающим оплату через СБП: рознице, онлайн-сервисам, самозанятым. Небольшая комиссия сама по себе некритична, но при большом обороте микроплатежей сумма накапливается — стоит пересчитать экономику эквайринга.

Читайте также В ФНС рассказали, какой процент россиян попадет под усиленный контроль по новому закону о переводах

Новая форма РСВ с 6 мая

Что меняется: с 6 мая начинает действовать обновленная форма расчета страховых взносов. В ней появилось новое приложение 3.1 — для подтверждения права на льготные тарифы. Отчет за второй квартал нужно сдавать уже по новой форме — до 27 июля.

Кому важно: всем работодателям — ООО и ИП с наемными сотрудниками и исполнителями по ГПХ, особенно субъектам МСП, применяющим льготные тарифы взносов.

Реестр экспедиторов: дедлайн 1 мая

Что меняется: все транспортные экспедиторы обязаны до 1 мая подать уведомление о включении в реестр Минтранса — через Госуслуги, по электронной почте или заказным письмом. Опоздавшие не смогут продолжать деятельность, штраф — до 1 млн руб.

Кому важно: транспортно-экспедиционным компаниям, логистическим ИП, таможенным брокерам, компаниям, организующим грузоперевозки.

Банки получат доступ к федеральному регистру населения

Что меняется: с 28 мая банки автоматически получат расширенные данные о клиентах через федеральный регистр населения. Это усилит финансовый мониторинг: открыть счет «проблемным» компаниям станет сложнее, а число автоматических отказов и блокировок по 115-ФЗ может вырасти.

Кому важно: всем компаниям и ИП, особенно тем, кто работает с несколькими юрлицами или использует массовые адреса.

