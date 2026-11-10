Штрафы за незаконное предпринимательство, мошенничество и махинации при банкротстве могут вырасти в несколько раз. Поправки к Уголовному кодексу одобрил профильный комитет Госдумы ко второму чтению. В отдельных случаях максимальные санкции увеличиваются впятеро. В Минюсте РФ объясняли необходимость пересмотра тем, что размеры штрафов по некоторым статьям не менялись около 20 лет.

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За ведение бизнеса без регистрации или лицензии максимальный штраф предлагается увеличить с 300 тыс. до 1,5 млн руб. Если незаконной деятельностью занимается группа лиц, санкция может достигнуть 2,5 млн руб. За изготовление поддельных денег штраф вырастет с 1 млн до 5 млн руб.

Поправки также затрагивают мошенничество при исполнении коммерческих договоров и сокрытие имущества при банкротстве. Максимальный штраф за такие нарушения увеличится с 300 тыс. до 500 тыс. руб., а если преступление причинило крупный ущерб — до 800 тыс. руб.

Член палаты адвокатов Москвы Артур Айрапетов считает увеличение штрафов оправданным с учетом инфляции и экономических изменений. При этом, по его мнению, финансовые санкции за экономические преступления должны чаще применяться вместо лишения свободы. Само по себе повышение штрафов не гарантирует результата без изменения судебной практики.

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В Торгово-промышленной палате (ТПП) России опасаются, что ужесточение наказания увеличит риски для добросовестного бизнеса. По словам вице-президента ТПП Елены Дыбовой, предприниматели не всегда успевают адаптироваться к новым требованиям и ограничениям, особенно когда расширяют направления деятельности. Нарушения, связанные с лицензированием и оформлением документов, могут обернуться для них крупными штрафами.

Особую обеспокоенность у бизнеса вызывает ответственность за мошенничество и сокрытие имущества при банкротстве. Дыбова отмечает, что на практике бывает сложно установить, было ли действие преднамеренным. Размытые критерии оценки могут создавать возможности для злоупотреблений, поэтому формулировки закона должны быть максимально точными.

Владелец ресторанной сети Anna Bistro Никита Татаев в свою очередь сомневается, что увеличение штрафов само по себе остановит недобросовестных предпринимателей. По его мнению, санкции должны учитывать характер нарушения: случайные ошибки и сознательное несоблюдение закона требуют разного подхода. При этом незаконно вести бизнес в условиях цифрового контроля и безналичных расчетов становится все сложнее.

Поправки разработал Минюст. При обсуждении законопроекта в январе 2025 года ведомство указывало, что штрафы по некоторым экономическим статьям не пересматривались около 20 лет. Теперь законодатели предлагают привести их в соответствие с изменившимися экономическими условиями.

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