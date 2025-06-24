За первые пять месяцев 2025 года Роскомнадзор значительно активизировал контроль за соблюдением рекламного законодательства в интернете, с нарушителей взыскано более 13 млн руб.

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По данным ведомства, количество вынесенных постановлений о нарушениях увеличилось в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 230 случаев. Суммарный размер штрафов вырос еще заметнее — в 2,7 раза, до 13,08 млн руб.

Основным нарушением, на которое приходится почти 90% всех штрафных санкций, остается отсутствие обязательного идентификатора рекламы (токена).

За этот вид нарушения с января по май текущего года было выписано штрафов на 11,5 млн руб. Размер штрафов варьируется от 30 до 500 тыс. руб. в зависимости от статуса нарушителя — физическое лицо, должностное лицо или организация.

Новые правила регулирования интернет-рекламы, введенные в сентябре 2022 года, требуют от рекламодателей и распространителей рекламы обязательной передачи сведений о кампаниях в Единый реестр интернет-рекламы (ЕРИР).

Каждое рекламное сообщение должно содержать специальную маркировку и уникальный токен. По данным Роскомнадзора, в 2024 году в российском интернете было размещено около 3,5 млрд рекламных креативов с общим количеством показов 7,5 трлн.

Эксперты рынка отмечают несколько факторов роста числа нарушений. Во-первых, малый и средний бизнес не всегда успевает адаптироваться к новым требованиям, особенно в части маркировки рекламы у блогеров в Telegram и YouTube.

Во-вторых, с апреля 2025 года вступил в силу закон о сборе 3% от расходов на интернет-рекламу, что повысило внимание регуляторов к прозрачности рекламных кампаний.

Представители рекламной индустрии также отмечают, что некоторые рекламодатели сознательно идут на нарушения, стремясь к большей нативности своих публикаций, закладывая потенциальные штрафы в стоимость размещения. Однако в условиях усиления контроля со стороны государства такой подход становится все более рискованным.