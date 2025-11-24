Депутат Госдумы Анатолий Выборный направил на отзыв в Верховный суд, Генпрокуратуру, Минюст и МВД законопроект о значительном увеличении штрафов за размещение рекламы в социальных сетях Instagram* и Facebook*, пишут «Известия».

Freepik

Инициатива предполагает увеличение штрафов до следующих размеров:

● Для граждан: с 2–2,5 тыс. руб. до 50–80 тыс. руб..

● Для должностных лиц: с 4–20 тыс. руб. до 80–150 тыс. руб..

● Для юридических лиц: с 100–500 тыс. руб. до 500 тыс. — 1 млн руб.

По мнению автора законопроекта, действующие штрафы (введенные в 2022 году) неэффективны. Они несоизмеримо малы по сравнению с доходами блогеров от рекламных интеграций, которые могут достигать сотен тысяч рублей. Такой незначительный размер наказания не оказывает превентивного эффекта.

Несмотря на запрет, практика размещения рекламы в запрещенных соцсетях продолжается. Блогеры используют различные способы обхода закона, в частности, публикуют рекламу без маркировки, в формате «личных советов» или размещают ее в «сторис» (исчезающих через 24 часа), что затрудняет контроль.

Часть экспертов видит в инициативе логику — она стимулирует переход на российские платформы и укрепление суверенной цифровой экосистемы. Повышение штрафов заставит рекламодателей и блогеров серьезнее оценивать риски.

Другие указывают, что запреты и штрафы не искоренят практику полностью, а лишь загонят ее в тень, вынуждая нарушителей использовать более изощренные и нативные форматы рекламы.

По мнению экспертов, ключом к решению проблемы должно быть не только наказание, но и развитие отечественных платформ, их функционала, монетизации и аудитории, чтобы сделать их работу внутри страны экономически более привлекательной.

* — принадлежит признанной в России экстремистской организации Meta