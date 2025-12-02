Депутаты Госдумы выступили с инициативой ввести серьезные административные штрафы за буллинг и кибербуллинг. Разработанный законопроект планируется внести в нижнюю палату парламента 2 декабря, пишет ТАСС.

Freepik

Документ предлагает дополнить КоАП РФ новой статьей, которая установит ответственность за систематическое унижение чести и достоинства, в том числе в интернете и СМИ. Под травлей понимаются повторяющиеся действия, выраженные в неприличной или противоречащей нормам морали форме.

Предлагаемые штрафы:

Для граждан: от 10 тыс. до 50 тыс. руб.

Для должностных лиц: от 100 тыс. до 200 тыс. руб.

Для юридических лиц: от 100 тыс. до 500 тыс. руб.

Прочитайте также Спрос на услуги психологов в России вырос в четыре раза

Согласно статистике, которую приводят парламентарии, с травлей сталкивался каждый четвертый школьник. В 89% случаев агрессорами выступают другие ученики. В то же время 75% детей становились жертвами кибербуллинга, причем за год этот показатель вырос на 15%.

Депутат Леонид Слуцкий описывает текущую ситуацию как порочный круг безнаказанности, где обидчики, «словно звери, сбиваясь в стаи», подвергают сверстников постоянному психологическому давлению, а поводом для насмешек нередко становится контент, который в сеть выкладывают сами родители жертв.

Авторы инициативы видят в ней действенный правовой инструмент для оперативного пресечения насилия на ранних стадиях. Они рассчитывают, что это будет способствовать формированию в обществе культуры нетерпимости к любым формам унижения человеческого достоинства.