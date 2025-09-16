Россияне стали обращаться к психологам в четыре раза с июля по сентябрь 2025 года, сообщают «Известия» со ссылкой на данные сервиса «Авито Услуги». Люди чаще жалуются на апатию, тревожность и плохое настроение, что эксперты связывают с ухудшением погоды в Центральной России. Кроме того, по данным аналитической компании RNC Pharma, с июля отмечен рост продаж антидепрессантов на 27,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Unsplash

Обычно пик обращений к специалистам приходится на октябрь-ноябрь с ростом на 15%, отметила клинический директор сервиса Alter, психолог Анастасия Черткова. Однако в этом году холодное лето усилило осеннюю хандру, поскольку психика не получила необходимой подзарядки от тепла и солнца.

В осенне-зимний период чаще проявляются признаки тревожности и депрессии, добавила Черткова. Даже без клинического уровня симптомов у многих возникает снижение настроения или «осенняя усталость». Психолог медицинской компании «СберЗдоровье» Анатолий Вереургин рассказал, что люди испытывают реальные симптомы: постоянную усталость, нарушения сна, повышенный аппетит, раздражительность, трудности с концентрацией.

С начала 2025 года продано почти 13 млн упаковок антидепрессантов на сумму свыше 10 млрд руб., что на 36% больше, чем за тот же период 2024 года, подсчитали в RNC Pharma. Наибольший спрос в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье — около 40% рынка в денежном выражении. В Самарской и Калининградской областях продажи выросли почти вдвое. Общий объем закупок растет ежегодно: в 2022 году — 610 млн руб., в 2023-м — 733 млн руб., в 2024-м — 743 млн руб., следует из данных Headway Company.

Читайте также В 2024 году спрос на антидепрессанты в России вырос на 22% и вызвал дефицит этих препаратов

Причины снижения энергии осенью — сокращение светового дня, что усиливает выработку мелатонина и вызывает сонливость, а также уменьшает уровень серотонина, влияющего на настроение. Негативно сказываются повышенная рабочая нагрузка и снижение физической активности. Облегчить состояние помогают прогулки на воздухе, спорт, регулярный сон и общение.