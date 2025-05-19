Швейцарский инвестиционный банк UBS начал использовать ИИ для создания реалистичных аватаров своих аналитиков, которые представляют исследования в видеоформате. Об этом сообщает The Financial Times (FT). Клиенты все чаще предпочитают именно этот формат на фоне увеличения популярности приложений для просмотра коротких видео, например TikTok, отметил глава отдела глобальных исследовательских технологий банка Скотт Соломон.

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С января банк применяет модели OpenAI для генерации скриптов и Synthesia для захвата внешности и голоса аналитиков в студии. Программа позволяет масштабировать производство видео, сохраняя время сотрудников для исследований и встреч с клиентами.

UBS ежегодно публикует 50 тыс. документов, но студийная мощность ограничивает производство видео до 1 тыс. в год, хотя их просмотры значительно выросли. Банк планирует увеличить выпуск ИИ-видео до 5 тыс. ежегодно.

Участие в программе добровольное и требует одобрения отдела кадров, а также аналитиков перед распространением контента. Видео содержат пометку «создано с помощью ИИ», чтобы избежать путаницы с реальными аналитиками. Однако технология пока испытывает трудности с акцентами некоторых сотрудников, что замедлило внедрение их аватаров.

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Инициатива отражает тренд среди финансовых институтов на использование генеративного ИИ для сокращения затрат и повышения эффективности. Так, летом 2024 года JPMorgan представила ИИ-ассистента для сотрудников на базе ChatGPT от OpenAI.