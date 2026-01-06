Пользователи поисковика «Яндекса» в 2025 году чаще всего интересовались значением слов «Сигма-бой», «Свага» и «Латяо». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе сервиса.

Glenn Carstens Peters, Unsplash

В 2025 году пользователи «Яндекса» чаще всего искали значения слов «Сигма‑бой», «Свага» и «Латяо». Также интерес вызвали термины «Дропперство», междометие «Окак» и дружеское обращение «Мабой». Среди новых терминов, связанных с технологиями, россияне чаще всего искали значения слов «Вайб-кодинг», «Промптинг» и «ИИ-агент».

Данные были собраны аналитиками сервиса по итогам января — ноября 2025 года. В отчет не включались аббревиатуры, имена собственные, термины категории 18+, слова без значения, а также выражения и словосочетания.

