Понятие «возможность» стало наиболее частотным репутационным маркером в отзывах сотрудников по итогам 2025 года. Согласно исследованию платформы Dream Job, основанному на анализе 869 850 комментариев, это слово встречается в 24% всех оценок работодателей. Подробности — в распоряжении «Инка».

Для получения содержательных результатов из данных исключили служебные и общие слова. В итоговый список наиболее значимых терминов вошли: «возможность» (24%), «рост» (15%), «обучение» (11%), «отношение» (11%) и «стабильность» (9%).

Ключевые слова в контексте

«Возможность» — в положительных отзывах использовалось при упоминаниях карьерного роста, обучения, гибкого графика, в отрицательных — при рассказах об ограничениях и отсутствии перспектив.

«Рост» — позитивные упоминания связаны с поддержкой руководства, негативные — с исчерпанностью карьерных траекторий.

«Обучение» — благоприятные оценки указывали на структурированные программы, неблагоприятные — на их формальность или отсутствие.

«Отношение» — используется как обобщающая оценка корпоративной культуры, обычно без детализации конкретных случаев.

«Стабильность» — преимущественно относится к финансовой предсказуемости компании, большинство использовали это слово в положительном ключе.



Основатель Dream Job Борис Курбатов отмечает, что частота упоминания возможностей превращает этот параметр в критический фактор оценки работодателей. Систематические жалобы на их отсутствие формируют устойчивый негативный имидж, снижающий конкурентоспособность компании на рынке труда.

