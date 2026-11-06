Singapore Airlines инвестирует более $1,6 млрд в модернизацию салонов дальнемагистральных самолетов, сделав ставку на роскошные люксы, двуспальные кровати и повышенную приватность. Так авиакомпания намерена укрепить позиции на рынке премиальных авиаперевозок, где конкуренция становится все жестче.

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О новых интерьерах перевозчик объявил 6 ноября. Это самая масштабная программа обновления салонов в истории компании. Первые самолеты с новыми креслами планируется вывести на линии во второй половине 2027 года.

Обновление затронет все четыре класса обслуживания. В первом классе центральные кресла можно будет объединять в просторную двуспальную кровать — авиакомпания называет ее самой большой среди доступных в коммерческой авиации. Люксы также получат больше личного пространства благодаря необычной изогнутой конструкции.

В бизнес-классе впервые появятся раздвижные двери, обеспечивающие дополнительную приватность. Кресла будут полностью раскладываться в кровать. Изменения коснутся и премиум-эконома с экономклассом.

Программа охватит 72 самолета, включая Airbus A350−900 и заказанные Boeing 777−9. Изначально новые салоны разрабатывались для Boeing 777−9, однако из-за многолетних задержек поставок самолета Singapore Airlines решила распространить модернизацию и на A350.

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Singapore Airlines обновляет флот на фоне масштабных инвестиций других международных перевозчиков. Air France, British Airways и United Airlines также вкладывают миллиарды долларов в повышение комфорта пассажиров премиальных классов.

Причина такой стратегии — относительная устойчивость спроса на дорогие авиаперевозки. На фоне роста цен на топливо и стоимости билетов путешественники экономкласса становятся более чувствительными к расходам, тогда как премиальный сегмент сохраняет привлекательность для авиакомпаний.

По словам коммерческого директора Singapore Airlines Ли Лик Хсина, основная часть инвестиций направлена именно на первый класс и бизнес-класс: эти места приносят значительно больше дохода в расчете на одно пассажирское кресло.

Общий бюджет программы превышает 2 млрд сингапурских долларов. В него входит и ранее объявленная модернизация Airbus A350 стоимостью 1,1 млрд сингапурских долларов.

Несмотря на презентацию, сроки появления обновленных интерьеров могут зависеть от технических согласований. Кресла для A350 пока не прошли сертификацию, что уже отодвинуло их ввод в эксплуатацию примерно на полгода.

Проблемы с сертификацией затрагивают и всю авиационную отрасль: производители и авиакомпании разрабатывают все более сложные кресла с индивидуальными функциями, которые должны соответствовать строгим требованиям безопасности.

При этом Singapore Airlines намерена продолжать инвестиции, чтобы сохранить конкурентное преимущество не только за счет интерьеров, но и качества обслуживания.

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