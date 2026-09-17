Американская инвестиционная компания Silversmith Capital Partners вложила более $100 млн в Vantora — стартап, который вместе с крупными предприятиями запускает отдельные ИИ-бизнесы для решения их производственных и операционных задач. Инвестор получил контрольную долю в Vantora, для которой сделка стала первым привлечением внешнего капитала. По данным источника, стартап оценили примерно в $200 млн.

Alex Shuper, Unsplash

Vantora была основана в 2022 году и до недавнего времени называлась UP.Labs. Стартап работает с крупными компаниями из автомобильной, авиационной, логистической и производственной отраслей. Среди его партнеров — Porsche, Alaska Airlines, логистическая J.B. Hunt и производитель грузовых прицепов Wabash.

Модель Vantora отличается от обычного консалтинга тем, что работа не заканчивается на рекомендациях. Команды стартапа, в которые входят специалисты по продуктам, бизнес-процессам и искусственному интеллекту, работают непосредственно внутри компаний-партнеров. Вместе с их сотрудниками они изучают процессы и данные предприятия, находят проблемы, решение которых с помощью ИИ может дать заметный финансовый эффект, а затем запускают под такие задачи отдельные компании или технологические продукты.

Vantora берется прежде всего за задачи, решение которых потенциально может дать компании-партнеру финансовый эффект в размере $50−100 млн в год. Предприятие участвует в проекте с самого начала, становится первым клиентом нового бизнеса и получает в нем долю. Если модель доказывает свою эффективность, созданную компанию можно со временем встроить в основной бизнес партнера или продолжить развивать отдельно, в том числе с привлечением внешних инвесторов.

Первым крупным партнером Vantora стала Porsche, с которой стартап начал работать еще в 2022 году. Одним из созданных в рамках этого партнерства проектов стала AutoUnify — платформа, которая связывает ИИ-сервисы и приложения с системами автодилеров и сервисных центров. В феврале 2026 года в AutoUnify инвестировала Experian. Всего Vantora к настоящему моменту запустила 17 проектов и рассчитывает довести их число до 20 к концу года.

При этом Vantora уже работает с прибылью, несмотря на то что до нынешней сделки не привлекала внешний капитал. За 12 месяцев по июль 2026 года ее выручка выросла примерно на 79% и приблизилась к $50 млн, а в августе в компании работали около 100 человек. Инвестиции Silversmith Vantora направит на запуск новых проектов, расширение числа корпоративных партнеров, развитие собственной платформы для работы с данными и найм специалистов в области ИИ.

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