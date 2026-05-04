Singapore Airlines планирует внедрить высокоскоростной спутниковый интернет Starlink на своих рейсах с 2027 года. Ожидается, что новая система обеспечит более быстрое и стабильное соединение по сравнению с текущими бортовыми решениями.

Как сообщили в компании, сервис будут поэтапно внедрять на дальнемагистральных самолетах Airbus A350−900, их сверхдальнемагистральной версии и A380. Полное развертывание во флоте планируется к концу 2029 года.

В компании считают, что переход на спутниковую сеть нового поколения повысит качество связи на борту и приблизит ее к уровню наземного интернета — с устойчивым доступом для стриминга, работы и обмена данными во время полета.

Параллельно расширет присутствие в авиации Starlink. Компания заключает новые соглашения с крупными перевозчиками по всему миру. В 2025−2026 годах о внедрении технологии объявили International Airlines Group (включая British Airways, Iberia и Aer Lingus), Lufthansa Group и Southwest Airlines — они планируют постепенно оснащать сотни самолетов спутниковым интернетом.

Основной аргумент в пользу таких решений — высокая пропускная способность и стабильное соединение, что особенно важно на дальних и межконтинентальных маршрутах.

