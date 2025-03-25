Произведение искусства, созданное сингапурской художницей Лакшми Моханбабу в сотрудничестве с технологической компанией NuStar и NTU Singapore, было размещено на глубине 7 км под водой. Сингапур стал первой страной, установившей арт-объект на такой глубине.

Копия куба NTU, напечатанного на 3D-принтере, который был отправлен на дно океана. Изображение: NTU Singapore

Инсталляция представляет собой три металлических куба, созданных сингапурской художницей Лакшми Моханбабу, которая также стала первой сингапуркой, отправившей свое произведение искусства в космос на борту Международной космической станции в 2022 году.

Установленное компанией NuStar Technologies в декабре прошлого года недалеко от Марианской впадины у побережья Японии произведение искусства является данью памяти пострадавшим от стихийных бедствий.

Оно было организовано в рамках специально разработанной системы раннего оповещения о подводных землетрясениях в сотрудничестве с Японским агентством по наукам и технологиям в области морских и геологических исследований (JAMSTEC). Один из кубиков был изготовлен с использованием нового гибридного производственного процесса, разработанного Наньянским технологическим университетом Сингапура (NTU Singapore).

Историческое событие, приуроченное к празднованию SG60, фестиваля светового искусства в Сингапуре, отмечалось в галерее ART NOW, на котором присутствовала почетная гостья, председатель правления NTU Го Суи Чен, которая также является председателем Национального совета по делам искусств.

Каждый полый куб изготовлен из коррозионно-стойкой нержавеющей стали, а размер каждой стороны составляет 10 см. У каждого куба пять сторон, демонстрирующих культовый «Универсальный язык символов» Моханбабу.

Пять дизайнов для каждой из пяти открытых сторон: Nautilus, Primary, Secondary, Windmill и Dromenon были созданы, чтобы найти отклик у сообществ по всему миру, способствуя более глубокой, всеобщей связи путем воплощения девяти экзистенциальных элементов:

Творения;

Жизненных циклов;

Цвета;

Формы;

Движения;

Направления;

Энергии;

Пространства;

Времени.

Каждый куб имеет свой дизайн в верхней части. Например, напечатанный на 3D-принтере куб NTU имеет Dromenon, обращенный наружу, в то время как на двух других кубах изображены Primary и Nautilus.

Художница, архитектор и руководитель проекта Лакшми Моханбабу объяснила, что искусство обладает уникальной способностью объединять человечество через физические и метафорические глубины. «С помощью проекта Deep Ocean Interactions мы стремимся вдохновить на значимые изменения, подчеркивая наше взаимосвязанное существование, объединяя людей через общее путешествие и цель», — добавила она.

Копия первой в мире глубоководной установки, установленной около Марианской впадины у берегов Японии. Изображение: NTU Singapore

По ее словам, более ранние интерактивные кубы, которые вращались вокруг Земли в космосе, также будут отправлены на Луну как часть постоянной арт-инсталляции. Благодаря этим двум арт-инсталляциям Сингапур стал первой страной, чьи произведения искусства находятся на Луне и в глубинах океана. Эта веха также является свидетельством новаторского духа и упорства Сингапура, поскольку в этом году празднуется SG60.

Успешное развертывание арт-инсталляции стало возможным благодаря партнерству NuStar Technologies и JAMSTEC в рамках Системы долгосрочного мониторинга скважин (LTBMS). Система изначально была разработана для мониторинга сейсмической активности вблизи границ тектонических плит и поддерживает мониторинг данных в режиме реального времени для систем раннего оповещения о землетрясениях и цунами.

Для размещения произведений искусства в раму отсека оборудования LTBMS были встроены специально спроектированные полости и держатели. Специализированная система сверхглубоководных камер была удаленно развернута с поверхности в глубины океана для наблюдения за установкой LTBMS и съемки видео и фотографий кубов на рекордной глубине воды.

Впоследствии JAMSTEC и NuStar разместили оборудование на дне океана и успешно интегрировали его в Систему плотной океанической сети для землетрясений и цунами (DONET) 12 декабря 2024 года.

Гой Ким Кок, управляющий директор NuStar, описал проект как пример слияния технологических инноваций, искусства и научного мониторинга. «Вместе с Лакшми и нашими партнерами из JAMSTEC мы продемонстрировали, что глубины океана могут быть платформой как для научных открытий, так и для культурного самовыражения. Также своевременно, что в следующем году мы отметим 60-ю годовщину дипломатических отношений между Сингапуром и Японией», — заявил он.

Один из трех кубов изготовлен не из обычной стали, а из 80 слоев сверхтонких листов нержавеющей стали, сплавленных в стенку толщиной 4 мм. Эта гибридная технология 3D-печати была изобретена доцентом Лаем Чанцюанем и его командой в Сингапурском центре 3D-печати NTU (SC3DP), которые тесно сотрудничали с Лакшми Моханбабу над несколькими прототипами, прежде чем напечатать конечный продукт.

Технология, известная как LAPIS (лазерное формирование узоров и включение листов), сочетает 3D-печать с лазерной резкой для создания сложных, полностью плотных структур, которые более чем на 70% прочнее объемной стали и устойчивы к экстремальному давлению и коррозионным условиям глубоководных районов океана.

Эта технология также обеспечивает качество поверхности, в три раза превосходящее качество традиционных методов, что снижает необходимость в дополнительной доработке.

«Этот проект демонстрирует потенциал междисциплинарных исследований, расширяющих границы возможного. Создание произведения искусства, способного выдерживать колоссальное давление глубин океана, является свидетельством универсальности и долговечности нашей технологии», — говорит доцент Лай.

После успеха этого проекта он стал соучредителем стартапа со своими студентами при поддержке инициативы NTU Innovation and Entrepreneurship. Команда планирует расширить потенциальные приложения своей уникальной технологии в таких отраслях, как аэрокосмическая, морская и энергетическая.

Это третье сотрудничество Лакшми с NTU SC3DP в ее работах. Первые два сотрудничества включали миниатюрные работы Interactions, в одной из которых NTU помогал с прототипированием, а другая была напечатана на 3D-принтере с использованием уникального процесса в качестве финального произведения искусства.

В 2022 году Лакшми отправила два куба в космос на борту Международной космической станции в рамках проекта «Лунная галерея», а в 2025 году планируется разместить их на Луне.

Установка Художественной галереи Deep Ocean Floor — это не только технологический и художественный подвиг, но и глубокое заявление о силе сотрудничества, сказала г-жа Моханбабу. Она надеется, что проект вдохновит сингапурцев стремиться к звездам и самым глубоким океанам, демонстрируя, что нет ничего невозможного, когда мы ставим перед собой эту цель.

Этот проект объединяет экспертов из разных областей, демонстрируя, как искусство, наука и инженерия могут работать в гармонии для достижения выдающихся результатов.

Три куба уникального дизайна: красный и белый, океанический синий и оранжевый, фиолетовый и аквамариновый синий отражают тайны глубин, цикличность жизни, изменения и трансформации. Яркие цвета символизируют меняющиеся оттенки Земли, загадочные глубины Океана и безграничные просторы космоса.

Красно-белый куб несет особый резонанс, отмечая сотрудничество между Японией и Сингапуром. Его дизайн черпает вдохновение из общих цветов и символики их флагов, вызывая в памяти солнце, звезды и луну. Вместе эти творения соединяют сферы искусства, науки и природы, соединяя космос с глубоким морем.

Проект «Взаимодействие с глубинами океана» благодаря гармоничному сочетанию художественного видения, инженерной изобретательности и научной цели укрепляет репутацию Сингапура как центра творчества и инноваций.

Его цель — вдохновлять будущие начинания и междисциплинарное сотрудничество на стыке искусства и технологий, стимулируя содержательное сотрудничество, которое расширяет границы и открывает новые возможности.

Расположенный в Германии, близ Аугсбурга, дом «Антон II» Манфреда Люкса, созданный в сотрудничестве с Антксоном Кановасом, является разборной деревянной конструкцией, созданной без использования клея. Это здание переосмысливает понятие экологичной архитектуры.