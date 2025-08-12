Технологический холдинг ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), объединяющий разработчиков и интеграторов ИТ-решений, договорился о продаже более 10% обыкновенных акций на сумму 5 млрд руб. инвестиционной компании Sk Capital из группы ВЭБ.РФ. Подробности — в распоряжении «Инка».

Freepik

Сделка, как отметили в пресс-службе Sk Capital, сделает покупателя крупнейшим миноритарным акционером. Она также включает обязательства по ограничению продаж акций для стабильности котировок.

Так, соглашение предусматривает, что Sk Capital не будет продавать акции ПАО «Софтлайн» в течение двух лет после закрытия сделки. По окончании этого периода холдинг гарантирует, что объем реализации акций компании на Московской бирже в рамках одного торгового дня не превысит 10% от общего объема торгов за предыдущий день. Такие меры направлены на поддержание рыночной стабильности.

В пресс-службе отметили, что инвестиция соответствует стратегии Sk Capital по развитию ИТ-сектора, формированию крупных технологических холдингов и обеспечению технологического суверенитета России.

Привлеченные средства позволят ГК Softline ускорить органический рост и сделки по слияниям и поглощениям (M&A). Компания следует модели Buy& Build, которая усиливает ее позиции как системообразующего игрока на российском ИТ-рынке. С 2022 года холдинг завершил более 16 M&A-сделок, включая приобретения малых технологических компаний.

Управляющий директор Sk Capital Владимир Сухоруков отметил, что инвестиции нацелены в том числе на консолидацию нишевых компаний в области лазеров и цифровизации промышленности с последующим экспортом решений.