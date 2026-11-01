SK Hynix, второй по величине производитель микросхем памяти в мире, предупредила, что мировой дефицит памяти может сохраниться до 2030 года. Это создает дополнительную нагрузку на производителей электроники и операторов дата-центров.

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Южнокорейская компания, которая поставляет память HBM для Nvidia, за квартал выручила $78,1 млрд. Этот рекордный показатель на 32% выше выручки за предыдущий квартал. Операционная прибыль достигла рекордных $62,1 млрд, на 38% больше прошлого периода. В компании связали результат со спросом на передовую память, включая HBM, которую используют вместе с ИИ-ускорителями.

Долгосрочные соглашения закрывают более 50% мощностей SK Hynix на 2027 и 2028 годы. В этом году компания потратит на расширение мощностей не менее $30 млрд против примерно $23 млрд в 2025 году. Дефицит бьет по марже производителей электроники и мешает производителям смартфонов, ПК и игровых консолей удерживать цены.

SK Hynix также планирует вернуть акционерам $75 млрд в дополнение к выкупу акций на $29,8 млрд, объявленному ранее в этом году. Значительная часть средств — разовые доходы от доли в Kioxia, бывшем подразделении Toshiba по выпуску памяти. CEO компании Квак Но-Джун пояснил, что компания делится с акционерами основной частью прибыли от удачных стратегических инвестиций.

Акции SK Hynix в Корее выросли на 10,9%, Samsung Electronics — на 9%, индекс KOSPI — на 6,6%. Однако бумаги компании остаются почти на 50% ниже пика середины года: инвесторов беспокоит возможное замедление расходов на ИИ из-за задержек со строительством дата-центров и вопросов окупаемости. 22 октября SK Hynix отложила IPO американского подразделения Solidigm, сославшись на волатильность рынка.

Замедление трат на ИИ опасно и для Южной Кореи. Экспорт страны за январь-сентябрь впервые превысил $800 млрд и уже больше, чем за весь 2025 год. Банк Кореи оценил, что при сокращении инвестиций американских технологических гигантов экспорт может оказаться меньше прежних прогнозов на $100 млрд.

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