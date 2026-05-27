Акции Micron Technology во вторник выросли и показали лучший торговый день с 2011 года. Впервые в истории компании ее рыночная капитализация превысила $1 трлн, а производитель памяти вошел в число самых дорогих публичных компаний США. Поводом для ралли стал резкий пересмотр целевой цены UBS. Банк поднял ее с $535 до $1625 за акцию — это самый высокий ориентир среди оценок Уолл-стрит. Такой прогноз предполагает потенциал роста примерно на 115% к котировкам конца предыдущей недели.

Анализ UBS меняет не только цифры, но и саму логику оценки компании. Исторически Micron торговался как цикличный производитель DRAM и NAND, и инвесторы закладывали в котировки риск ценовых обвалов, характерных для рынка памяти.

В UBS считают, что устойчивый спрос на память для ИИ-систем меняет эту модель. По оценке банка, Micron получает более предсказуемую выручку и лучше понимает будущий спрос, а значит, может претендовать на более высокие мультипликаторы — ближе к технологическим компаниям, а не к классическим циклическим производителям.

Если акции Micron достигнут целевой цены UBS, капитализация компании может приблизиться к $1,8 трлн. В таком сценарии она оказалась бы среди семи крупнейших публичных компаний США — рядом с Nvidia, Alphabet, Apple, Microsoft, Amazon и Broadcom и выше Tesla, Meta и Berkshire Hathaway.

К триллионному клубу вплотную приблизился и южнокорейский SK Hynix. Акции компании выросли более чем на 200% с начала года, а капитализация достигла примерно $935 млрд. SK Hynix — ключевой поставщик высокополосной памяти HBM для ускорителей Nvidia, которые стали несущей конструкцией ИИ-инфраструктуры. Несколькими днями ранее отметку в $1 трлн преодолел другой южнокорейский производитель чипов — Samsung Electronics, котировки которого выросли более чем на 140% с начала года.

Ралли акций производителей памяти показывает, что инвесторы пересматривают роль этого сегмента во всей полупроводниковой отрасли.

«Память становится одним из наиболее очевидных бенефициаров спроса на ИИ-железо», — отметила Чару Чанана, главный инвестиционный стратег Saxo. По ее словам, чем крупнее становятся ИИ-модели, тем больше памяти и вычислительных мощностей требуется для обработки сложных задач. Поэтому спрос на такие компоненты выглядит не временным всплеском, а долгосрочным трендом.



Ралли Micron поддержали и другие игроки отрасли: AMD выросла на 7,78%, Lam Research — на 5,68%, Marvell Technology — на 6,08%, Intel — на 3,07%, Qualcomm — на 4,48%. Marvell вошла в текущую неделю с десятью подряд неделями роста. Micron и индекс Philadelphia Semiconductor повышались в семи из последних восьми недель — это показывает, что оживление в секторе не сводится к одной бумаге.

Тем не менее пока неясно, насколько устойчивой окажется переоценка Micron. Главный вопрос в том, подтвердится ли тезис UBS о структурном, а не циклическом спросе на память для ИИ. Ответ рынок будет получать постепенно — по квартальным отчетам, динамике цен на DRAM и NAND и новым контрактам с крупными покупателями.

