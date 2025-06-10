Маркетплейсы Ozon и Wildberries выполнили предписания Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по участию продавцов в автоматических акциях, сообщил руководитель ведомства Максим Шаскольский на Антимонопольном форуме.

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В феврале 2025 года ФАС выдала предупреждения маркетплейсам из-за автоматического включения товаров продавцов в распродажи без их согласия, что снижало цены за счет продавцов.

В результате обе платформы добавили для продавцов функцию бессрочного запрета на автоакции — автоматического включения товаров селлеров в распродажи.

Ozon также разработал дополнительное уведомление об участии в них для вновь присоединившихся продавцов и устранил дополнительный бустинг в размере 10% для не отказавшихся от автоакций продавцов. Wildberries, в свою очередь, расширил инструкцию по отказу от автоакций через личный кабинет и более четко описал работу блокировки.

Если бы компании не выполнили требования регулятора, им грозило разбирательство о нарушении антимонопольного законодательства.