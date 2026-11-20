Американский ретейлер Walmart постепенно меняет подход к привлечению покупателей. Если раньше главным конкурентным преимуществом компании были низкие цены, то теперь все большую роль играют скорость и удобство покупок. Walmart активно развивает электронную коммерцию, экспресс-доставку и новые сервисы, стремясь сделать покупки максимально быстрыми и простыми.

Kdavid Montero, Unsplash

Результаты третьего квартала подтверждают эффективность этой стратегии. Выручка Walmart выросла на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сопоставимые продажи — на 2,9%, а продажи в электронной коммерции увеличились сразу на 23%.

Особенно заметно растет спрос на доставку. За квартал количество заказов, доставленных непосредственно из магазинов Walmart в США, увеличилось более чем на 40% в годовом исчислении. Число срочных доставок выросло более чем на 50%. Компания предлагает несколько вариантов обслуживания: доставку за 30 минут, экспресс-доставку в течение часа и доставку по запросу примерно за три часа.

По словам президента и генерального директора Walmart US Дэвида Гуггины, скорость становится все более важным фактором бизнеса и одним из главных конкурентных преимуществ компании.

Читайте также Walmart заявил, что не будет устанавливать персональные цены с помощью ИИ

Для дальнейшего развития этого направления Walmart инвестирует в технологии обработки заказов и управления цепочками поставок, расширяет партнерства по доставке дронами и развивает логистические сервисы GoLocal и Spark Driver. Сейчас компания способна доставлять заказы менее чем за три часа в 96% домохозяйств США.

Развитие электронной коммерции помогает Walmart выходить за пределы своей традиционной аудитории. По оценке управляющего директора GlobalData Нила Сондерса, онлайн-продажи стали одним из главных источников привлечения новых клиентов, в том числе покупателей с более высоким уровнем дохода.

Эту тенденцию поддерживают и новые предложения для участников программ лояльности. 20 октября Walmart запустила пакет членства, объединяющий Walmart+ и Sam’s Club Plus по более выгодной общей цене. Компания рассчитывает, что сочетание экономии и удобства позволит укрепить отношения с покупателями и удерживать их внутри своей экосистемы.

При этом низкие цены по-прежнему остаются важной частью стратегии. В прошлом квартале Walmart проводила тысячи акций и скидок, а доля компании на рынке продуктов питания выросла особенно заметно — темпы роста стали одними из самых высоких за последние три года. Это показывает, что ретейлер продолжает привлекать потребителей, которые особенно чувствительны к стоимости товаров.

Однако теперь Walmart делает ставку не только на экономию. Компания рассчитывает, что часть покупателей готова платить за возможность получить нужные товары быстрее и с меньшими усилиями.

Таким образом, Walmart постепенно превращает свою сеть магазинов в полноценную инфраструктуру быстрой доставки. Низкие цены остаются основой бизнеса, но именно удобство и скорость становятся новыми инструментами конкуренции — особенно в борьбе за состоятельных потребителей.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.