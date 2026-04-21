С января по апрель 2026 года стоимость iPhone 17 снизилась на четверть, более старые модели Apple подешевели на 15–20%, а устройства Samsung — на 5–17%. Причина — переизбыток товаров на складах и падение спроса, рассказали участники рынка. Другие категории электроники и бытовой техники остались в прежнем ценовом диапазоне.

В «М.Видео» отметили, что сильнее всего цены снижались в феврале и марте. Apple Watch Series 11 подешевели почти на треть, версии Ultra — на 20–30%. Базовая версия Galaxy S26 (12/256 ГБ) опустилась с 89 990 до 84 990 руб. Более продвинутые модели S26+ и S26 Ultra сбросили 5–10% и 10–15% соответственно.

В Fplus подсчитали, что в среднем по рынку iPhone и Samsung подешевели на 8–10%. В компании напомнили, что второй квартал традиционно считается низким сезоном для дорогих покупок. Аналитики компании допускают, что цены на флагманские модели продолжат снижаться вплоть до конца июля.

«Авито» зафиксировал самое резкое падение у бюджетной модели Galaxy A16 5G — минус 17%. Среди устройств Apple сильнее всего подешевел iPhone 15 Plus (минус 4%), iPhone 15 Pro — минус 3%. Руководитель по развитию бизнеса «Авито» Сергей Ногин ожидает, что в ближайшие месяцы цены на смартфоны останутся на текущем уровне.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин объяснил ситуацию тем, что крупные сети в конце 2025 года закупили слишком большие партии гаджетов. Теперь они вынуждены продавать их дешевле — спрос не оправдал прогнозов. По словам гендиректора TelecomDaily Дениса Кускова, продавцы переоценили спрос.

По данным diHouse, в первом квартале 2026 года продажи смартфонов упали на 15% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Руководитель отдела продаж diHouse Мария Пантюхина сообщила, что люди стали экономить на крупных покупках.

