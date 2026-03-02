Российский рынок мобильной электроники переживает структурную трансформацию. На фоне падения продаж новых аппаратов жители страны все чаще обращают внимание на технику, прошедшую процедуру восстановления. По данным сети «М.Видео», в 2025 году объем покупок таких устройств вырос в три раза по сравнению с предыдущим периодом.

Доминирующее положение в этом сегменте заняла продукция Apple. Как отмечают опрошенные изданием участники розничного рынка, наибольшим спросом пользуется iPhone 11, а также флагманские модели прошлых лет — iPhone 14 Pro Max и iPhone 15 Pro Max с максимальным объемом памяти.

Вслед за американским производителем расположились южнокорейские Samsung с бюджетными моделями Galaxy A10 и A12. Третью строчку рейтинга заняла китайская Xiaomi.

Вторичная жизнь: экономия или риск

Восстановленными считаются устройства, которые либо находились в эксплуатации, либо были возвращены продавцом. Перед повторной продажей они проходят полную диагностику и ремонт. Как пояснил Дмитрий Дружбин, собственник сервисного центра Fixed. One, популярность таких аппаратов объясняется простой экономикой.

Потребитель сталкивается с дилеммой: ремонтировать старый аппарат или приобретать новый. Например, замена аккумулятора в iPhone 14 Pro Max оценивается в 25 тыс. руб. Владелец предпочитает сдать устройство по программе трейд-ин и, доплатив 50–60 тыс., стать обладателем свежей модели iPhone 16 Pro Max.

Бывший аппарат после восстановления находит нового хозяина: покупатель получает устройство дешевле нового, но с полностью прозрачной историей обслуживания. Можно отследить, когда и какие детали менялись, кто владел смартфоном ранее.

Однако Дружбин призывает проявлять бдительность. На рынке присутствуют так называемые китайские восстановленные аппараты. Такие устройства подвергаются серьезным переделкам, не предусмотренным производителем. В частности, вместо двух электронных eSIM туда нередко устанавливают слот для физической сим-карты. Прогнозировать поведение такого смартфона в долгосрочной перспективе, по словам эксперта, крайне сложно.

Интересы ритейлеров и позиция Apple

Крупные торговые сети также рассматривают восстановленную технику как перспективное направление. По словам Дружбина, ключевое преимущество здесь — масштаб. Через крупные сети проходит значительный объем устройств, которые можно выкупать, восстанавливать и снова запускать в продажу, обеспечивая непрерывный поток товара.

Показательно, что и сама Apple активно продвигает восстановленные гаджеты. В линейке производителя представлены смартфоны, компьютеры, планшеты и умные часы с пометками «Восстановленный» и «Как новый».

Прочитайте также Носимые устройства Apple с ИИ позволят взаимодействовать с миром по-новому

Падение первичного рынка

Активность на вторичном рынке развивается на фоне обвала продаж новых устройств. В сентябре 2025 года было зафиксировано резкое падение спроса на крупнейших маркетплейсах. На Ozon, «Яндекс Маркете» и Wildberries продажи новых планшетов и смартфонов рухнули на 26% в натуральном выражении и на 29% в денежном.

По данным платформы «Авито», в августе 2025 года доля новых смартфонов в продажах составила лишь 29%, тогда как годом ранее этот показатель равнялся 25%. Доля новых планшетов опустилась до 30% против 27% в августе 2024-го. Фактически 71% реализованных на площадке смартфонов и 70% планшетов оказались подержанными.

По итогам 2025 года российский рынок смартфонов сократился на четверть: было продано 24,2 млн аппаратов против 29,8 млн годом ранее. В денежном выражении падение составило 18% — с 720 млрд до 588 млрд руб. Спрос на люксовые модели практически исчез, а Apple покинула тройку лидеров. Медианная цена смартфона, по данным «Платформы ОФД», снизилась до 25,3 тыс. руб., что на 4% ниже показателя предыдущего года.