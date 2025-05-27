Согласно последним данным «Сбераналитики», средние расходы россиян во внутренних туристических поездках составили 2279 руб. в день в первом квартале 2025 года. Общая сумма трат за этот период достигла 374 млрд руб., причем подавляющее большинство платежей (более 90%) осуществлялось безналичным способом.

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Наиболее дорогими для путешественников оказались Дальневосточный регион и Северный Кавказ, где суточные расходы достигают 4-5 тыс. руб. В структуре потребительских трат почти четверть бюджета (24%) уходит на продукты питания, 13% — на посещение кафе и ресторанов, 12% — на покупку сувениров и других непродовольственных товаров, а 6% — на топливо для личного транспорта.

Примечательно, что в сфере общественного питания 70% расходов приходится на фастфуд со средним чеком 560 руб., тогда как ресторанный сегмент, который выбирает каждый четвертый турист, демонстрирует средний чек на уровне 1775 руб. за посещение.

Региональный анализ показывает существенную разницу в туристических расходах. В столице средние дневные траты составили 2142 руб., что на 2% ниже показателей аналогичного периода прошлого года.

Московская область показала снижение на 7% до 1693 руб. В Санкт-Петербурге, напротив, зафиксирован рост расходов на 16% (2431 руб.), а в Краснодарском крае — на 15% (3 024 руб.). Наиболее экономичным направлением оказалась Ленинградская область с показателем 1404 руб. (-6%).

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Количество внутренних туристов в первом квартале 2025 года достигло рекордных 35 млн человек, что на 2% превышает показатели 2024 года. Наибольшая туристическая активность традиционно наблюдалась в январе, когда по стране путешествовали 14 млн россиян.

Топ-5 популярных направлений сохранили свои позиции: Москва (18% общего турпотока), Московская область (14%), Санкт-Петербург (7%), Краснодарский край (5%) и Ленинградская область (4%). Однако их совокупная доля снизилась с 50% до 47%, что свидетельствует о постепенном расширении географии внутреннего туризма.

Средняя продолжительность поездки осталась на уровне 5 дней. Наиболее активными путешественниками оказались граждане возрастных групп 35-44 года (34%) и 45-54 года (21%).

Финансовый анализ выявил, что 20% туристов имеют месячный доход в диапазоне 70-100 тыс. руб., 13% — 100-140 тыс. руб., а 15% — 140-230 тыс. руб.

Географические предпочтения распределились следующим образом: 52% всех поездок приходится на крупные города с населением свыше 250 тыс. жителей, тогда как 31% туристов выбирают малые и средние города (до 100 тыс. жителей). При этом большинство путешественников (76%) ограничиваются посещением только одного населенного пункта за поездку.