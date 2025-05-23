В рамках подготовки к летнему туристическому сезону Министерство экономического развития России сформировало 82 автомобильных маршрута общей протяженностью 27 тыс. километров. Об этом сообщил министр экономического развития Максим Решетников в ходе совещания с Президентом России Владимиром Путиным.

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По данным ведомства, на маршрутах доступно около 1,2 тыс. туристических объектов, включая музеи, храмы, парки и заповедники. Инфраструктура для путешественников включает 750 объектов дорожного сервиса и 117 многофункциональных зон, где можно заправить автомобиль, отдохнуть и перекусить. Вблизи трасс расположено порядка 3 тыс. гостиниц, 570 из которых официально включены в туристические маршруты.

Министр подчеркнул, что все маршруты прошли верификацию в регионах, что гарантирует доступность и работоспособность указанных объектов. Особое внимание уделено направлениям, ведущим к крупным городам и ключевым туристическим точкам притяжения.

Треть маршрутов проложена по федеральным трассам, включая дороги от Москвы до Краснодара, Новороссийска, Архангельска, Санкт-Петербурга и Казани. Значительное количество маршрутов разработано на Урале, в Башкирии и Поволжье.

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Для развития автомобильного туризма Минэкономразвития реализует комплекс мер государственной поддержки в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». В частности, предусмотрены льготные кредиты для инвестиционных проектов и программа создания модульных гостиниц, где 15% объектов должны располагаться вдоль автомаршрутов.

Ежегодно в течение трех лет на поддержку автотуризма будет выделяться по 1 млрд руб. в рамках единой региональной субсидии. Эти средства направят на установку навигационных знаков, обустройство стоянок и создание санитарных модулей.

Корпорация МСП запустила специальный сервис на цифровой платформе МСП.РФ, который позволяет предпринимателям выбирать инвестиционные площадки в регионах. В настоящее время 22 проекта находятся в стадии подготовки площадок, для 21 проекта уже подобраны земельные участки.