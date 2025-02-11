Ученые предупредили, что экстремальная жара достигнет опасного уровня, угрожая здоровью людей на территориях, охватывающих около 2% от всей суши. Они считают, что это произойдет, если глобальное потепление на Земле достигнет 2°C.

Изменение климата приводит к увеличению числа смертоносных тепловых волн по всему миру, подвергая все большее число людей воздействию условий, которые испытывают пределы человеческой выносливости. В прошлом году более 1,3 тыс. человек погибли во время паломничества хадж в Саудовской Аравии, где температура достигла 51,8°C.

В исследовании, опубликованном в журнале Nature Reviews Earth and Environment, ученые изучили глобальное потепление и влияние жары на организм человека. Они обнаружили значительное увеличение площади планеты, потенциально подверженной воздействию небезопасных температур, причем наибольшему риску подвергаются жители Северной Африки и Южной Азии.

Исследование показало, что в период с 1994 по 2023 год жара и влажность достигли небезопасных уровней для людей в возрасте до 60 лет на территориях, составляющих около 2% от всей суши. Для более уязвимых пожилых людей этот показатель увеличился до 20% площади суши.

Ведущий автор исследования Том Мэтьюс заявил, что полученные данные подчеркивают «потенциально смертельные последствия» повышения средней температуры на Земле на 2°C выше доиндустриального уровня. Парижское соглашение по климату, международный договор, имеющий обязательную силу, нацелен на ограничение потепления до уровня «значительно ниже» 2°C и предпочтительно до 1,5°C.

Прошлый год стал первым, когда средняя температура превысила 1,5°C. Исследователи обнаружили, что при потеплении на 2°C площадь суши, которая станет небезопасной для молодых людей, увеличится в три раза и составит около 6%. Люди старше 60 лет окажутся в зоне риска примерно на трети суши планеты.

Непреодолимые пороги, которые до сих пор лишь ненадолго превышались для людей старше 60 лет в самых жарких регионах планеты, могут затронуть и более молодых людей в жарких регионах с очень высоким уровнем глобального потепления.

«В таких условиях длительное пребывание на открытом воздухе, даже для тех, кто находится в тени, под сильным ветром и хорошо увлажнен, может привести к смертельному тепловому удару», — говорит Мэтьюс, старший преподаватель географии окружающей среды в Королевском колледже Лондона.

Тепловой удар возникает, когда естественные системы охлаждения организма оказываются перегруженными, вызывая различные симптомы — от головокружения и головной боли до отказа органов и смерти. Даже низкие температуры могут быть смертельно опасными в сочетании с влажностью, поскольку пот не может испаряться с кожи.

В Европе зарегистрировано наибольшее количество смертей от тепловых волн: более 70 тыс. смертей в 2003 году, 60 тыс. в 2022 году и более 47 тыс. в 2023 году. В Азии также зафиксированы тяжелые последствия повышения температуры, в том числе несколько тысяч смертей в Индии и Пакистане во время тепловых волн в 2015 году.

Исследователи заявили, что данные о смертях от жары в Африке «хронически занижены», но отметили экстремальную жару в Нигерии в 2024 году. Всемирная организация здравоохранения подсчитала, что от жары ежегодно погибает не менее полумиллиона человек, но предупреждает, что реальная цифра может быть в 30 раз выше.

Несмотря на глобальность проблемы, администрация Дональда Трампа начала удалять или понижать упоминания о климатическом кризисе в правительстве США, а веб-сайты нескольких крупных департаментов убрали ссылки на все, что связано с ним. По словам экспертов, удаление ссылок из сети администрацией Трампа «не заставит кризис» перестать влиять на жизнь американцев.