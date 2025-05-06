Около трети россиян занимается бегом, спортивной ходьбой или посещает тренажерные залы. Несмотря на пользу физической активности, чрезмерные нагрузки могут вызвать «синдром спортивного сердца», когда мышца меняет свою структуру и ритм. Forbes Life узнал у экспертов, когда это считается нормальной адаптацией, а когда стоит обратиться к врачу.

Синдром спортивного сердца был открыт в 1899 году, когда шведский врач наблюдал увеличение размеров сердечных камер у лыжников. Сегодня различают две формы этого синдрома — физиологическая и патологическая. В первом случае спортивное сердце характеризуется пульсом менее 60 ударов в минуту без симптомов и нужно только наблюдение. В случае с патологическим спортивным сердцем пульс снижается до 30 ударов в минуту, что уже требует диагностики и лечения.

Нередко высококлассные атлеты, такие как пловец Майкл Фелпс и биатлонист Мартен Фуркад, сообщают о своем пульсе в состоянии покоя около 30 ударов в минуту. Аналогичные показатели фиксировались и у олимпийского чемпиона по легкой атлетике Лассе Вирена. Велогонщик Мигель Индурайн, выигравший «Тур де Франс» пять раз подряд, также ошеломлял окружающих своим пульсом в 28 ударов.

Для достижения высоких результатов необходима адаптация организма к интенсивным физическим нагрузкам, что влечет за собой изменения в сердечно-сосудистой системе. По словам Ирины Поляевой, главного врача «СМ-Клиника» и кардиолога, регулярные тренировки способствуют увеличению массы и объема сердца. Это позволяет органу перекачивать больше крови и обеспечивать мышцы кислородом.

«Безжалостный убийца» молодых спортсменов

Согласно исследованиям, основная причина внезапной смерти среди студентов-спортсменов — гипертрофическая кардиомиопатия. Елена Гаврилова в своей книге «Сердце спортсмена. Актуальные проблемы спортивной кардиологии» отмечает, что мужчины подвержены чаще женщин, и также предупреждает о рисках для детей и подростков, чья сердечно-сосудистая система может пострадать от чрезмерных нагрузок.

Спорт как нацпроект: о чем важно помнить

Российские власти поставили цель вовлечь в регулярные занятия спортом 70% населения страны к 2030 году. В настоящее время лишь 3% россиян занимаются спортом на профессиональном уровне, и около 20% имеют членство в спортивных залах. В общей сложности около 60 млн человек тренируются на постоянной основе. По данным РБК, в последние четыре года количество физкультурно-оздоровительных комплексов в России увеличилось на 15%.

Тем не менее в индустрии фитнеса наблюдаются три проблемы после пандемии: нехватка кадров, высокая аренда помещений и резкий рост затрат. Несмотря на эти сложности, выручка фитнес-клубов в России продолжает расти, и в среднем клуб площадью 1 тыс. кв. м приносит около 40 млн руб.

По данным главы Национального фитнес-сообщества Елены Силиной, в первом квартале 2024 года 38% руководителей фитнес-компаний повысили цены на абонементы на 10%, 30% клубов увеличили стоимость на 15%, а 2% подняли цены более чем на 25%. В этом году в России открылось около 700 новых фитнес-клубов, а по данным Минспорта количество спортивных объектов в стране возросло на 8409.

Кардиолог ЕМС Рашид Сонгуров подчеркивает, что следует различать соревновательный спорт и спорт для здоровья. Чрезмерные физические нагрузки могут негативно повлиять на сердце, поэтому важно соблюдать баланс. У людей старше 35 лет риски обычно связаны с атеросклерозом, тогда как у молодежи большую роль играют врожденные проблемы и генетика.

Подготовка к спортивным нагрузкам и анализ в процессе

Спортивные клубы в 2025 году не требуют от посетителей проходить диспансеризацию. Профессор Сеченовского университета Евгений Ачкасов считает, что просто сдавать анализы недостаточно, и рекомендует обращаться к врачу перед началом тренировок, поскольку главной целью занятий спортом является оздоровление, а не нанесение вреда.

Если нет возможности регулярно обследоваться, специалисты рекомендуют следить за состоянием организма и проводить спортивные тесты. Как объясняет методист Руслан Панов, сбои в кардиосистеме могут вызывать различные физические симптомы, такие как головокружение и нехватка воздуха. Он рекомендует тесты Купера и Руфье, которые можно проводить с помощью кардиомонитора или фитнес-браслета.

Чем отличается воздействие на сердце тяжелой атлетики и бега

Воздействие на сердце при тяжелой атлетике и беге не совсем одинаково. Силовые нагрузки могут привести к утолщению стенок миокарда и изменении частоты сердечных сокращений в покое.

В то же время тренировки на выносливость, как марафонский бег или плавание, вызывают увеличение объема желудочков и снижение пульса. Исследования показывают, что спортсмены, специализирующиеся на выносливости, более подвержены «мерцательной аритмии», что увеличивает риск инсульта и сердечной недостаточности.

Управление рисками

При прекращении интенсивных тренировок сердце может перенести как обратимые, так и необратимые изменения, которые возникают из-за нагрузок, превышающих возможности организма. Важно правильно адаптировать тренировочный процесс, чтобы поддерживать здоровье сердца, а не только наращивать его функциональные возможности.

