Новости

Скрытые угрозы спорта: как чрезмерные нагрузки влияют на сердце

Около трети россиян занимается бегом, спортивной ходьбой или посещает тренажерные залы. Несмотря на пользу физической активности, чрезмерные нагрузки могут вызвать «синдром спортивного сердца», когда мышца меняет свою структуру и ритм. Forbes Life узнал у экспертов, когда это считается нормальной адаптацией, а когда стоит обратиться к врачу.

Синдром спортивного сердца был открыт в 1899 году, когда шведский врач наблюдал увеличение размеров сердечных камер у лыжников. Сегодня различают две формы этого синдрома — физиологическая и патологическая. В первом случае спортивное сердце характеризуется пульсом менее 60 ударов в минуту без симптомов и нужно только наблюдение. В случае с патологическим спортивным сердцем пульс снижается до 30 ударов в минуту, что уже требует диагностики и лечения.

Нередко высококлассные атлеты, такие как пловец Майкл Фелпс и биатлонист Мартен Фуркад, сообщают о своем пульсе в состоянии покоя около 30 ударов в минуту. Аналогичные показатели фиксировались и у олимпийского чемпиона по легкой атлетике Лассе Вирена. Велогонщик Мигель Индурайн, выигравший «Тур де Франс» пять раз подряд, также ошеломлял окружающих своим пульсом в 28 ударов.

Для достижения высоких результатов необходима адаптация организма к интенсивным физическим нагрузкам, что влечет за собой изменения в сердечно-сосудистой системе. По словам Ирины Поляевой, главного врача «СМ-Клиника» и кардиолога, регулярные тренировки способствуют увеличению массы и объема сердца. Это позволяет органу перекачивать больше крови и обеспечивать мышцы кислородом.

«Безжалостный убийца» молодых спортсменов

Согласно исследованиям, основная причина внезапной смерти среди студентов-спортсменов — гипертрофическая кардиомиопатия. Елена Гаврилова в своей книге «Сердце спортсмена. Актуальные проблемы спортивной кардиологии» отмечает, что мужчины подвержены чаще женщин, и также предупреждает о рисках для детей и подростков, чья сердечно-сосудистая система может пострадать от чрезмерных нагрузок.

Спорт как нацпроект: о чем важно помнить

Российские власти поставили цель вовлечь в регулярные занятия спортом 70% населения страны к 2030 году. В настоящее время лишь 3% россиян занимаются спортом на профессиональном уровне, и около 20% имеют членство в спортивных залах. В общей сложности около 60 млн человек тренируются на постоянной основе. По данным РБК, в последние четыре года количество физкультурно-оздоровительных комплексов в России увеличилось на 15%.

Тем не менее в индустрии фитнеса наблюдаются три проблемы после пандемии: нехватка кадров, высокая аренда помещений и резкий рост затрат. Несмотря на эти сложности, выручка фитнес-клубов в России продолжает расти, и в среднем клуб площадью 1 тыс. кв. м приносит около 40 млн руб.

По данным главы Национального фитнес-сообщества Елены Силиной, в первом квартале 2024 года 38% руководителей фитнес-компаний повысили цены на абонементы на 10%, 30% клубов увеличили стоимость на 15%, а 2% подняли цены более чем на 25%. В этом году в России открылось около 700 новых фитнес-клубов, а по данным Минспорта количество спортивных объектов в стране возросло на 8409.

Кардиолог ЕМС Рашид Сонгуров подчеркивает, что следует различать соревновательный спорт и спорт для здоровья. Чрезмерные физические нагрузки могут негативно повлиять на сердце, поэтому важно соблюдать баланс. У людей старше 35 лет риски обычно связаны с атеросклерозом, тогда как у молодежи большую роль играют врожденные проблемы и генетика.

Подготовка к спортивным нагрузкам и анализ в процессе

Спортивные клубы в 2025 году не требуют от посетителей проходить диспансеризацию. Профессор Сеченовского университета Евгений Ачкасов считает, что просто сдавать анализы недостаточно, и рекомендует обращаться к врачу перед началом тренировок, поскольку главной целью занятий спортом является оздоровление, а не нанесение вреда.

Если нет возможности регулярно обследоваться, специалисты рекомендуют следить за состоянием организма и проводить спортивные тесты. Как объясняет методист Руслан Панов, сбои в кардиосистеме могут вызывать различные физические симптомы, такие как головокружение и нехватка воздуха. Он рекомендует тесты Купера и Руфье, которые можно проводить с помощью кардиомонитора или фитнес-браслета.

Чем отличается воздействие на сердце тяжелой атлетики и бега

Воздействие на сердце при тяжелой атлетике и беге не совсем одинаково. Силовые нагрузки могут привести к утолщению стенок миокарда и изменении частоты сердечных сокращений в покое.

В то же время тренировки на выносливость, как марафонский бег или плавание, вызывают увеличение объема желудочков и снижение пульса. Исследования показывают, что спортсмены, специализирующиеся на выносливости, более подвержены «мерцательной аритмии», что увеличивает риск инсульта и сердечной недостаточности.

Управление рисками

При прекращении интенсивных тренировок сердце может перенести как обратимые, так и необратимые изменения, которые возникают из-за нагрузок, превышающих возможности организма. Важно правильно адаптировать тренировочный процесс, чтобы поддерживать здоровье сердца, а не только наращивать его функциональные возможности.

Темы
2025 здоровье