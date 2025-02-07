Онлайн-школа английского языка Skyeng впервые на российском edtech-рынке запустила автогенерацию интерактивного контента урока с помощью искусственного интеллекта. В компании отмечают, что технология опирается на методологически выверенный стандарт. Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».

При составлении плана ИИ учитывает уровень знаний ученика, его интересы, цели занятий и предпочитаемую им тему. Все это происходит без участия преподавателя.

Системе требуется от 2 до 6 минут, чтобы создать персональный план и контент урока, а также домашнее задание с интерактивными упражнениями. Например, о киновселенной Дэвида Линча.

Product lead Skyeng Альбина Сафонова считает, что использование искусственного интеллекта в процессе обучения — это тренд, который определит развитие образования в ближайшие несколько лет.

Чтобы ученики могли получать индивидуальные уроки и домашние задания, эксперты сервиса связали в единую систему образовательную программу, методические структуры уроков, а также данные об уровне и интересах ученика с генеративными нейросетями.

«В результате за несколько минут мы получаем индивидуальный урок, аналог которого требует несколько дней работы методистов и иллюстраторов. Уже сейчас мы видим сотни тем, которые интересуют учеников — от футбола и гостиничного бизнеса, до музыки 90-х и последних открытий в медицине» — сообщала Сафонова.

Помимо этого все преподаватели английского в Skyeng имеют возможность в режиме реального времени создать интерактивное упражнение на любую тему. Благодаря ИИ на это уходит в среднем 9 секунд.

Сейчас этой возможностью пользуется 10% преподавателей. Чаще всего эту функцию используют для создания дополнительных упражнений по грамматике, что позволяет сделать занятия более индивидуальными.

Также в начале февраля Skyeng запустила возможность персонального выбора «разминки» в начале урока. Теперь ученик может самостоятельно принимать решения и влиять на ход занятия. До этого выбор темы и задания был за преподавателем, а теперь ученик может сам решить, как пройдут первые 5-10 минут урока.

Платформа с помощью ИИ и методического стандарта генерирует контент и изображение для упражнения, а также обложку «разминки» для «витрины». После этого контент размещается в «витрину» на соответствующие «полки интересов» ученика.

Когда пользователь настраивает интересы в профиле, он может управлять выдачей контента на «витрине». Например, при выборе «путешествий», система автоматически покажет «разминки» по определенной теме.

Из-за быстрой скорости генерации контента, темы «разминок» всегда остаются актуальными — система создает его за несколько секунд. В тестовой выборке 53% учеников начинают урок с разминки по собственному выбору. Уже в феврале такую возможность получат 100% обучающихся.

В компании считают, что увеличение автономии принесет ученикам больше удовольствия от уроков и мотивирует продолжать изучать английский язык.

Уже к середине 2025 года Skyeng планирует внедрить «граф навыков» — метод, который позволит записывать в базу знаний результаты решения упражнений каждого ученика, чтобы автоматически определять степень освоения навыков и проблемные зоны.

Ранее лаборатория инноваций в образовании НИУ ВШЭ и образовательный холдинг Ultimate Education провели совместное исследование, в ходе которого выяснили, какие мировые тенденции и методы обучения будут актуальны в 2025 году. Первое место в рейтинге занял тренд на использование ИИ в мультимодальной педагогике.