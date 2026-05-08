Индийский производитель ракет-носителей Skyroot Aerospace привлек $60 млн в новом раунде финансирования и получил оценку в $1,1 млрд, став первым космическим стартапом-«единорогом» в Индии. Сделка закрылась незадолго до первого орбитального запуска ракеты Vikram-1, который намечен на июнь 2026 года.

Skyroot

Около $50 млн компания привлекла через долевое финансирование — раунд совместно возглавили Sherpalo Ventures и сингапурский государственный фонд GIC. Еще примерно $10 млн Skyroot получила в виде структурированного долга от фондов, аффилированных с BlackRock. В раунде также приняли участие Playbook Partners, Arkam Ventures и основатели Greenko Group. Основатель Sherpalo Ventures и член совета директоров Alphabet Рам Шрирам войдет в совет директоров Skyroot.

Новая оценка более чем вдвое превышает показатель предыдущего раунда 2023 года, когда компания была оценена в $500 млн. Рост оценки отражает интерес глобальных инвесторов к частному космическому сектору Индии. По оценкам правительства страны, к началу 2026 года в отрасли работало около 400 стартапов, а объем космической экономики оценивался в $8,4 млрд. К 2033 году показатель может вырасти до $44 млрд.

Легкая ракета Vikram-1 сможет выводить на низкую околоземную орбиту до 350 кг полезной нагрузки и позиционируется как конкурент американских Rocket Lab и Firefly Aerospace. Ракета отправлена на индийский космодром Шрихарикота в апреле и в настоящее время проходит квалификационные испытания и готовится к запуску. Skyroot станет первой частной индийской компанией, которая попытается вывести ракету на орбиту. В ноябре 2022 года стартап уже провел суборбитальный запуск ракеты Vikram-S.

Компания не раскрывает выручку и объем заказов, однако утверждает, что спрос на отдельные запуски со стороны операторов малых спутников остается стабильным. Примерно треть ожидаемого спроса приходится на индийских клиентов, остальное — на зарубежных. Привлеченные средства компания направит на расширение производства, увеличение частоты запусков Vikram-1 и разработку более тяжелой ракеты Vikram-2 — более тяжелой ракеты-носителя, способной выводить до тонны полезной нагрузки. Ее дебют запланирован на 2027 год.

Запуск Vikram-1 пройдет на фоне проблем у государственного агентства ISRO, которое ранее допустило два подряд провала миссий. Реформы 2020 года открыли частным компаниям доступ к инфраструктуре ISRO и позволили участвовать во всем цикле космической деятельности — от разработки ракет до запусков.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.