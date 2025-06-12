Многие люди автоматически извиняются, прежде чем задать вопрос, высказаться на встрече или написать письмо. Фразы вроде «Извините за беспокойство» или «Прошу прощения, что отвлекаю» звучат вежливо, но могут подрывать уверенность в ваших словах. Чтобы звучать убедительно и вызывать уважение, стоит заменить такие извинения на более уверенные формулировки.
Лоррейн К. Ли, отмеченный наградами спикер, автор и генеральный директор RISE Learning Solutions, а также инструктор LinkedIn Learning по уверенной коммуникации и публичному присутствию, утверждает: извинения уместны, когда действительно была допущена ошибка. Но многие профессионалы склонны просить прощения в ситуациях, где это совершенно не требуется.
По словам Ли, чрезмерные извинения — одна из самых распространенных привычек, подрывающих уверенность и авторитет.
«Извините» может навредить больше, чем кажется
Когда извинения оправданы, они выражают уважение и сочувствие. Однако, если «извините» становится формулировкой по умолчанию — даже в случаях, где человек не виноват, — это может незаметно сигнализировать о неуверенности, отсутствии авторитетности или внутренней растерянности.
Это не просто смягчает сообщение, но и создает впечатление, будто человек сомневается в своем праве говорить, действовать или просто присутствовать. Если кто-то просит прощения за то, что задал вопрос, отправил напоминание или просто заговорил на встрече — он сам себя дискредитирует еще до того, как выскажет свою мысль.
Ли подчеркивает: как только человек начинает замечать у себя эту привычку, он увидит ее повсюду.
Нередко «извините» используется как замена — для выражения нервозности, неуверенности или страха быть осужденным. Эти же чувства проявляются в других «минимизирующих» выражениях вроде «просто», «я могу ошибаться, но…».
Со временем такой язык формирует тревожные внутренние сигналы:
Даже если эти посылы не озвучиваются прямо, другие их улавливают. Это может мешать людям воспринимать идеи всерьез, повышать вероятность перебиваний и игнорирования, а также подавлять инициативу до того, как она вообще прозвучит.
Что делать: маленькие, но важные изменения
Ли подчеркивает, что полностью исключать слово «извините» не нужно. Главное — использовать его осознанно. Ниже — практические советы, как говорить уверенно и с достоинством:
1. Замените извинения на признательность
Эта техника помогает сохранить позитивный тон и показать уважение к собеседнику, не умаляя собственной позиции.
2. Убирайте извинения из нейтральных ситуаций
Не начинайте фразу с «извините», если вы просто уточняете, делитесь идеей или задаете вопрос.
3. Используйте прямой и ясный язык при предложениях и отзывах
Не извиняйтесь заранее за несогласие или дополнительную точку зрения. Это ослабляет вашу позицию.
Как избавиться от привычки извиняться
Как и с любым элементом коммуникации, переучивание требует практики. Ли советует начать с простых шагов:
Самое главное, напоминает Ли: вы имеете право занимать пространство наравне с другими. Уверенная речь — это не проявление высокомерия, а выражение уважения к себе и окружающим.