Многие люди автоматически извиняются, прежде чем задать вопрос, высказаться на встрече или написать письмо. Фразы вроде «Извините за беспокойство» или «Прошу прощения, что отвлекаю» звучат вежливо, но могут подрывать уверенность в ваших словах. Чтобы звучать убедительно и вызывать уважение, стоит заменить такие извинения на более уверенные формулировки.

Лоррейн К. Ли, отмеченный наградами спикер, автор и генеральный директор RISE Learning Solutions, а также инструктор LinkedIn Learning по уверенной коммуникации и публичному присутствию, утверждает: извинения уместны, когда действительно была допущена ошибка. Но многие профессионалы склонны просить прощения в ситуациях, где это совершенно не требуется.

По словам Ли, чрезмерные извинения — одна из самых распространенных привычек, подрывающих уверенность и авторитет.

«Извините» может навредить больше, чем кажется

Когда извинения оправданы, они выражают уважение и сочувствие. Однако, если «извините» становится формулировкой по умолчанию — даже в случаях, где человек не виноват, — это может незаметно сигнализировать о неуверенности, отсутствии авторитетности или внутренней растерянности.

Это не просто смягчает сообщение, но и создает впечатление, будто человек сомневается в своем праве говорить, действовать или просто присутствовать. Если кто-то просит прощения за то, что задал вопрос, отправил напоминание или просто заговорил на встрече — он сам себя дискредитирует еще до того, как выскажет свою мысль.

Ли подчеркивает: как только человек начинает замечать у себя эту привычку, он увидит ее повсюду.

На встречах: «Извините, могу я быстро кое-что сказать?»

В электронных письмах: «Извините за беспокойство — просто уточняю».

В повседневной коммуникации: «Извините, я не совсем понял(а), что вы имеете в виду…»

Нередко «извините» используется как замена — для выражения нервозности, неуверенности или страха быть осужденным. Эти же чувства проявляются в других «минимизирующих» выражениях вроде «просто», «я могу ошибаться, но…».

Со временем такой язык формирует тревожные внутренние сигналы:

«Я не уверен(а), что заслуживаю быть здесь».

«Мой вопрос, скорее всего, не важен».

«Спасибо, что вообще меня слушаете».

Даже если эти посылы не озвучиваются прямо, другие их улавливают. Это может мешать людям воспринимать идеи всерьез, повышать вероятность перебиваний и игнорирования, а также подавлять инициативу до того, как она вообще прозвучит.

Что делать: маленькие, но важные изменения

Ли подчеркивает, что полностью исключать слово «извините» не нужно. Главное — использовать его осознанно. Ниже — практические советы, как говорить уверенно и с достоинством:

1. Замените извинения на признательность

Эта техника помогает сохранить позитивный тон и показать уважение к собеседнику, не умаляя собственной позиции.

Вместо «Извините, я опоздал(а)» лучше сказать «Спасибо, что подождали».

Вместо «Извините за длинное письмо» — «Благодарю, что нашли время его прочитать»

2. Убирайте извинения из нейтральных ситуаций

Не начинайте фразу с «извините», если вы просто уточняете, делитесь идеей или задаете вопрос.

Вместо «Извините за беспокойство» скажите: «Пишу, чтобы узнать, была ли возможность ознакомиться. Когда лучше всего проверить снова?»

Вместо «Извините, можно добавить?» скажите: «Я хотел(а) бы поделиться мыслью»

3. Используйте прямой и ясный язык при предложениях и отзывах

Не извиняйтесь заранее за несогласие или дополнительную точку зрения. Это ослабляет вашу позицию.

Вместо «Извините, если это не по теме…» скажите: «Следует рассмотреть еще один аспект…»

Вместо «Я могу ошибаться, но…» скажите: «Вот альтернативная точка зрения»

Как избавиться от привычки извиняться

Как и с любым элементом коммуникации, переучивание требует практики. Ли советует начать с простых шагов:

Отслеживайте: в течение дня считайте, сколько раз вы произносите или пишете «извините» или другие фразы, умаляющие вашу позицию. Частота может удивить.

Заменяйте: старайтесь заменить «извините» на «спасибо» или просто переходите к сути.

Репетируйте: если вы часто говорите «извините» на встречах, заранее подготовьте фразы-замены и проговорите их вслух, чтобы закрепить на уровне рефлекса.

Самое главное, напоминает Ли: вы имеете право занимать пространство наравне с другими. Уверенная речь — это не проявление высокомерия, а выражение уважения к себе и окружающим.