В Smart Engines разработали очки дополненной реальности для автоматизированного контроля грузовых контейнеров, позволяющие мгновенно идентифицировать номера и защитные пломбы без проверок вручную. Этот новый инструмент значительно упрощает работу сотрудников и таможенных служб, позволяя быстро получать информацию о владельце, типе оборудования, серийном номере, габаритах и стране регистрации. Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».

Созданные специалистами Smart Engines умные очки, оснащенные системой на базе искусственного интеллекта, обеспечивают автоматическое распознавание данных по грузовым контейнерам даже в сложных условиях, таких как низкая освещенность, запыленность или необычные углы съемки.

Технология не только распознает номера контейнеров, но и идентифицирует гравировку на стержне и корпусе пломб, соответствующих международному стандарту ISO 17712. Это позволяет мгновенно идентифицировать грузы и эффективно выявлять случаи подмены компонентов пломбировочного устройства.

Разработка может значительно изменить процесс инспекции грузов. Технология освободит работников логистики и таможни от рутинного ручного ввода данных. Ее универсальность позволяет использовать решение в морских и речных портах, на складах, на железнодорожных терминалах и в логистических центрах.

Интеграция с устройствами дополненной реальности, мобильными телефонами и планшетами делает систему высокоэффективной для специалистов, работающих в напряженном режиме, помогая минимизировать ошибки, повышая при этом продуктивность.

Владимир Арлазаров, генеральный директор компании Smart Engines, отметил важность этой разработки, указывая на то, что она устанавливает новый стандарт в логистике и способствует автоматизации процессов и проверок, ускоряя предоставление услуг на всех стадиях грузоперевозок.

Интеграция с AR-очками и другими устройствами реализуется благодаря высокой оптимизации алгоритмов. Система работает в браузере, на сервере и на любых устройствах, включая смартфоны и планшеты, без использования GPU.

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Решение является частью ПО Smart Code Engine для распознавания данных банковских карт, телефонных номеров, автомобильных номеров, штрихкодов и машиночитаемых зон паспортов и виз (MRZ). Программа зарегистрирована в реестре российских программ.