За последние два года 23% россиян сменили профессию, следует из опроса SuperJob среди 15 тыс. экономически активных граждан. При этом 15% довольны своим выбором, а 8% считают его неудачным.

Чаще профессию меняют молодые специалисты до 35 лет — 26−28% против примерно 20% среди работников старше 45 лет. Готовность к переквалификации снижается с ростом доходов. Среди получающих до 100 тыс. руб. новую профессию освоили 26%, среди зарабатывающих от 200 тыс. руб. — 16%. Чаще меняют сферу и люди со средним профессиональным образованием (24%), чем выпускники вузов (20%).

Главным результатом смены профессии респонденты называют новые возможности и навыки — так ответили 35%. Рост доходов отметили лишь 9%, еще 8% — совпадение работы с личными интересами. Среди минусов чаще всего называют снижение заработка (31%), затем — слабый спрос на новую специальность (16%) и ухудшение условий труда (10%).

Рост числа смен профессий сопровождается повышенным интересом к обучению. По данным Минтруда, в 2025 году в рамках нацпроекта «Кадры» переподготовку прошли около 119 тыс. человек, а с начала 2026 года число заявок превысило 84 тыс., увеличившись примерно на треть год к году.

Система обучения расширяется за счет бизнеса: к программам подключены 190 образовательных и корпоративных центров, а число курсов на платформе «Работа России» превышает 5,7 тыс. по 213 профессиям. Наибольший спрос — на направления с цифровыми навыками, рабочими специальностями и социальной сферой.

Эксперты связывают рост переквалификации с усиливающимся дисбалансом на рынке труда. По оценке РАНХиГС, к 2030 году дефицит кадров может достигнуть 2,4 млн человек: избыток сохраняется среди специалистов в праве и экономике, а нехватка — в промышленности, IT и сервисе.

Компании адаптируются к этим условиям и активнее инвестируют в обучение сотрудников. По данным «Авито Работа», в строительстве доля вакансий с возможностью обучения выросла за год с 20% до 46%, такая практика распространяется и в промышленности.

В итоге переобучение становится инструментом перераспределения рабочей силы между отраслями и помогает бизнесу закрывать текущие потребности. Однако масштабный дефицит кадров в экономике сохраняется.

