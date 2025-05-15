Социальные сети нередко становятся законодателями странных, а порой и откровенно опасных модных тенденций. В последние недели в TikTok набирают популярность видео, где мужчины удаляют свои ресницы — подстригают их или даже сбривают. В основе этого действия лежит сомнительное убеждение, что короткие ресницы выглядят более «мужественно». Но так ли это на самом деле, и какие риски таит в себе столь радикальное вмешательство в естественные особенности организма?

Волосы на теле человека часто несут в себе глубокий социальный и культурный смысл. Канадский социолог Энтони Синнотт отмечал, что волосы могут отражать укоренившиеся представления о биологическом поле, например, идеи о том, что «у разных полов разные волосы». Но имеют ли эти представления под собой реальную биологическую основу, когда речь заходит о ресницах? И что еще важнее — каковы медицинские риски такой «модификации»? Если мысль о жужжащей бритве вблизи глаз вызывает у вас нервную дрожь, то для этого есть все основания.

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Определяет ли пол длину ресниц?

Ресницы есть у большинства теплокровных животных. У человека они начинают развиваться еще в утробе матери, примерно на седьмой неделе, и к шести месяцам полностью формируются. Обычно на верхнем веке у нас от 100 до 150 ресниц, растущих в два-три ряда, а на нижнем — вдвое меньше. Длина ресниц обычно составляет около трети ширины глаза: нижние короче (6-8 мм) по сравнению с верхними (8-12 мм).

Важно понимать, что густота, длина, толщина и изгиб ресниц определяются генетикой. Нет никаких научных доказательств того, что эти анатомические особенности связаны с полом. Это означает, что идея о «естественно» коротких мужских ресницах и длинных, темных, густых женских — культурный стереотип, а не биологический факт. Независимо от пола или гендера, ресницы выполняют несколько жизненно важных функций.

Зачем нужны ресницы?

Первая и главная функция — защита. Ресницы служат барьером от пыли, мусора, насекомых, бактерий и химических веществ (например, лака для волос или дезодорантов), не позволяя им попасть в глаза. Они также предотвращают высыхание слезной пленки, которая смазывает глаз. С точки зрения аэродинамики, ресницы средней длины (около 8 мм) идеально подходят для защиты поверхности глаза от высыхания. Слишком короткие ресницы могут подвергнуть глаз излишнему воздействию воздуха, а слишком длинные – наоборот, направить к нему еще больший поток. Кроме того, ресницы защищают глаза от яркого света, уменьшая количество попадающего в них света на целых 24%.

Вторая функция — чувствительность. Ресницы очень чувствительны, и прикосновение к ним вызывает рефлекторное моргание, заставляя глаз закрыться. Это защищает его от нежелательных частиц. Моргание также активирует выделение слез и распределяет их по поверхности глаза. Третья, не менее важная функция, — социальное взаимодействие. Ресницы помогают нам общаться. Медленное моргание может сигнализировать о внимании или флирте, и ресницы делают этот жест более привлекательным. Использование туши или накладных ресниц подчеркивает их и может сделать глаза визуально больше и выразительнее.

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Что будет, если сбрить ресницы?

Люди могут терять ресницы по разным причинам: химиотерапия, алопеция (аутоиммунное заболевание) или трихотилломания (навязчивое выдергивание волос при стрессе). Существует и трихотемномания — навязчивое желание стричь или брить волосы.

В любом случае без ресниц человек будет испытывать большой дискомфорт. В глаза будет попадать больше инородных частиц, что увеличивает риск инфекций, и придется чаще моргать, чтобы их смыть. Усиленное воздействие воздуха на поверхность глаз также может сделать их сухими и раздраженными.

Удаление ресниц сопряжено с серьезными рисками. Использование острых лезвий вблизи глаз чревато травмой века или роговицы (прозрачной оболочки глаза) при малейшей неосторожности, случайном толчке или даже моргании. Любой предмет, приближающийся к глазу, должен быть стерильным. Если лезвия нестерильны, бактерии могут вызвать блефарит (воспаление век) или конъюнктивит.

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Как быстро вырастут ресницы?

Хорошая новость в том, что если ресницы подстрижены или сбриты, волосяная луковица и фолликул остаются в коже века, позволяя волосу продолжать расти. Ресницы растут со средней скоростью 0,12 мм в день, или 3,6 мм в месяц. Может потребоваться до трех-четырех месяцев, чтобы они отросли до своей обычной длины. Бритье не влияет на длину, толщину и цвет отросших ресниц — они будут такими же, как и раньше, если только не произошло необратимого повреждения самого фолликула.

Восприятие гендерных различий в ресницах сохраняется благодаря социальным нормам и медийным образам. Например, мультяшные персонажи, такие как Минни Маус с ее длинными густыми ресницами и Микки Маус, у которого их нет вовсе, иллюстрируют, насколько глубоко укоренены эти социально сконструированные различия. В реальности же все тела и их черты, включая ресницы, естественно разнообразны. Хотя личный выбор внешности должен уважаться, важно помнить о рисках для здоровья при изменении своего тела.