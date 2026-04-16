Внедрение генеративных ответов в поисковых системах резко снизило посещаемость классических веб-сайтов. По итогам 2025 года информационные сайты и СМИ потеряли от 33 до 38% органического трафика из-за активного внедрения нейросетей в Google и «Яндексе». В 60% случаев пользователи предпочитают читать готовую выжимку прямо в поисковике и не переходят по ссылкам на источники.

Аналитики предупреждают о риске монополизации аудитории технологическими гигантами. По словам директора по стратегическим коммуникациям Brand Analytics Василия Черного, в 87% ИИ-ответов, где должны быть ссылки на источники, они просто отсутствуют.

Поисковые системы стремятся удержать пользователя внутри своей экосистемы, чтобы он оставался на одной странице и не приносил трафик сторонним сайтам.

Ситуация для владельцев сайтов может ухудшиться еще сильнее, если поисковики начнут массово внедрять «агентный режим». В таком формате искусственный интеллект сможет не только искать информацию, но и самостоятельно покупать билеты или заказывать товары, фактически отрезая классические сайты от взаимодействия с клиентом.

На этом фоне единственным уверенно растущим сегментом остается ретейл-медиа, показавший рост на 73% — для многих пользователей именно маркетплейсы, а не поисковики, становятся основной точкой входа для покупок в интернете.

