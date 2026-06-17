Snap представила потребительскую версию AR-очков Specs на конференции по пространственному ИИ в Лонг-Биче. Устройство оценили в $2195 — заметно дороже очков Meta* Ray-Ban, цены на которые начинаются от $350, но дешевле гарнитуры Apple Vision Pro с базовой ценой $3500. В тот же день компания открыла предзаказы с возвратным депозитом $200. Поставки в США, Великобританию и Францию начнутся осенью 2026 года.

Snap

Snap разрабатывала Specs более десяти лет. Последняя потребительская версия очков вышла в 2019 году, после чего компания выпускала устройства только для разработчиков. В начале 2026 года Snap выделила проект Specs в отдельную компанию для его вывода на рынок.

Specs работают на двух процессорах Snapdragon и могут обходиться без подзарядки до четырех часов. Зарядный кейс в комплекте увеличивает общее время работы до 20 часов. Очки выпускаются в двух размерах — 47 мм при весе 132 г и 52 мм при весе 136 г. Они заметно тяжелее Meta* Ray-Ban Wayfarer первого поколения, которые весят менее 30 г, но существенно легче гарнитуры Apple Vision Pro весом от 750 до 800 г. Все вычисления выполняются непосредственно на устройстве, без внешнего блока и проводного подключения.

Specs поддерживают многопользовательские игры, в которых владельцы очков могут взаимодействовать друг с другом. Функция EyeConnect активируется, когда два пользователя встречаются взглядами. Очки также позволяют смотреть видео с полем зрения 51 градус и отображением 16 млн цветов, записывать ролики от первого лица, выходить в интернет и пользоваться приложениями для работы.

Одна из ключевых функций Specs — контекстный ИИ-ассистент. Пользователь может посмотреть на объект и задать вопрос голосом, после чего очки сообщат, что находится перед ним, и предоставят дополнительную информацию. По оценкам отраслевых наблюдателей, именно такие возможности станут одним из главных направлений конкуренции на рынке умных очков.

В вопросах приватности Specs следуют подходу Meta*. Во время записи загорается встроенный светодиод, а пользователи могут выбирать, какие данные сохранять, синхронизировать или удалять.

Meta* пока лидирует на рынке умных очков благодаря линейке Ray-Ban. Компания Google также объявила о планах выпустить собственную линейку ИИ-очков. Однако это направление пока не стало прибыльным ни для одного из крупных игроков. По имеющимся данным, подразделение Meta*, отвечающее за AR-продукты, продолжает нести значительные убытки.

Snap не демонстрирует устойчивой прибыльности с момента основания. В последние годы акции компании находились под давлением, а вовлеченность аудитории в Северной Америке снижалась. В апреле 2026 года Snap провела сокращения. Компания позиционирует Specs прежде всего как устройство для техноэнтузиастов, разработчиков и студий, фактически признавая, что стоимость $2,2 тыс. выводит очки за пределы массового рынка.



*организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ

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