Одна из «любимых» проблем любого предпринимателя — необходимость ручной проверки документов. Даже цифровые бумаги, уже загруженные на портал госуслуг, как правило отправлялись на повторную проверку человеком. Российские разработчики начинают закрывать этот пробел — Smart Engines запустила систему, которая распознает такие документы без оператора. Юридическая база под это еще формируется, но ожидается, что это решение упростит жизнь сотрудникам банков, финтеха и кадровых служб.

Цифровой документ даже в век технологического прогресса не всегда означает автоматический документ. И файлы, пусть и сформированные в государственных системах и подписанные электронной подписью, часто выпадали из автоматического контура и требовали ручной проверки. Особенно это заметно при первичных обращениях: по отраслевым оценкам, там до 80% процессов все еще может приходиться на ручную обработку.

Один из примеров — справка о доходах, та самая 2-НДФЛ. Ее внешний вид и расположение элементов могут отличаться в зависимости от того, откуда она выгружена — с госуслуг, из ФНС или от работодателя. Для человека это не проблема, для автоматической системы — уже риск ошибки и повод отправить документ оператору.

Smart Engines представила Smart Document Engine 3.4, которое распознает изначально цифровые документы — созданные в электронной среде, а не отсканированные с бумаги. Среди поддерживаемых форм — паспорт, СНИЛС, ИНН и справки о доходах, выгруженные с портала госуслуг.

Для бизнеса это важно не только в банках. Такие технологии можно использовать в финтехе, кадровых службах, при онбординге клиентов, проверке заявителей, работе с корпоративными документами и найме персонала. По данным рынка, ИИ может превосходить ручной ввод в 50 раз по скорости и в 1,5 раза по точности. А в одном из клиентских кейсов Smart Engines из 1 тыс. документов 984 были распознаны без единой ошибки.

Юридическая база тоже постепенно меняется. В ТК РФ уже есть положения, которые в отдельных случаях позволяют предъявлять документы в электронном виде — например, при дистанционной работе или в рамках кадрового электронного документооборота.

«Закон не разделяет документы на “более” и “менее” чувствительные — речь обо всех документах, перечисленных в ст. 65 ТК. Значит, и паспорт тоже допустимо представлять в электронном виде», — отмечает партнер и руководитель трудовой практики юридической фирмы INTELLECT Анна Устюшенко.

Однако рынок пока остается в переходном состоянии. Практика применения цифровых документов еще формируется, а единый подход требует дальнейшей работы регуляторов. Поэтому автоматизация не отменяет юридическую проверку, но снимает с бизнеса часть рутины и снижает риск ошибок на первичном этапе.

Что это значит для бизнеса

Для компаний это способ ускорить процессы, где раньше документы проверяли вручную: выдачу кредитов, прием сотрудников, проверку клиентов и контрагентов. Чем меньше ручной обработки, тем ниже затраты и быстрее сделка.

Но это не «волшебная кнопка»: юридические правила применения цифровых документов еще развиваются, поэтому бизнесу важно смотреть не только на технологию, но и на регламенты, согласия и требования к хранению данных.

