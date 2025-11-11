В крупных городах России, и особенно в Москве, наблюдается устойчивый рост запросов на обустройство специализированной инфраструктуры для собак в новых жилых комплексах. Как пишет ТАСС со ссылкой на данные, предоставленные экспертами рынка недвижимости, каждый третий потенциальный покупатель квартиры в столичных новостройках прямо интересуется наличием таких решений.

Freepik

По словам коммерческого директора группы компаний «Сумма элементов» Максима Лучникова, создание дружелюбной среды для питомцев (так называемой dog-friendly среды) перешло из разряда дополнительных опций в категорию серьезного конкурентного преимущества для девелоперов.

Они в свою очередь активно реагируют на этот запрос, разрабатывая разнообразные решения для комфорта владельцев собак. Ключевыми и наиболее востребованными элементами, как отмечает основатель компании Baza Development Марк Заводовский, становятся специализированные площадки для выгула и дрессировки, лапомойки (станции для мытья лап), а также дог-станции с диспенсерами для пакетов и специализированные урны для уборки.

Прочитайте также Зумер в «квадрате»: как поколение Z диктует новые правила рынку недвижимости

В некоторых проектах для большего удобства жителей еще на этапе проектирования предусматривают зонирование территории, выделяя отдельные маркированные маршруты для выгула животных. Там, где это позволяют коммерческие площади, на территории жилых массивов также открываются груминг-салоны. В условиях плотной городской застройки используются и нестандартные подходы, например, организация парка для выгула на крыше стилобата.

Нормативные барьеры и перспективы

Главный сдерживающий фактор для полноценного развития этой инфраструктуры, по мнению руководителя отдела продукта Dominanta Алины Раймкуловой, — разрыв между быстро меняющимися запросами горожан и устаревшими нормативными актами.

Действующие СанПиНы, запрещающие размещать площадки для выгула ближе 25 метров от жилых домов и детских зон, в условиях плотной московской застройки часто делают их организацию во дворах практически невозможной. Аналогичные строгие ограничения, связанные с дистанцией от жилья, распространяются на открытие зоогостиниц, ветеринарных кабинетов и груминг-салонов.

В этой ситуации преимущество получают девелоперы, реализующие масштабные проекты комплексного освоения территорий (КОТ). Как пояснила коммерческий директор группы компаний А101 в Санкт-Петербурге Мария Орлова, такие застройщики имеют возможность вынести необходимую инфраструктуру за пределы дворовой территории, разместив ее вдоль прогулочных маршрутов, что создает комфортную среду одновременно для всех жителей.