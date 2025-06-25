Россияне в 2025 году стали дольше оставлять жилье в своем владении, не продавая и не передавая его. По данным экспертов, средний период собственности вырос с 5-7 до 7-10 лет. Основными причинами стали высокие ипотечные ставки, сокращение льготных программ и общий рост цен на недвижимость.

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На вторичном рынке недвижимости оборот заметно замедлился. Владельцы не спешат продавать квартиры из-за высокой кредитной нагрузки и значительной разницы в ценах между новостройками и «вторичкой».

При этом в сегменте новостроек ситуация обратная — здесь срок владения сократился до 3-5 лет, а в Московском регионе и вовсе до 2-4 лет.

Элитная недвижимость демонстрирует наибольшую стабильность — такие объекты обычно удерживают 10-15 лет, так как их приобретают для личного пользования и сохранения капитала.

Москва и Подмосковье остаются лидерами по «мобильности» — здесь недвижимость меняют в среднем каждые 3-5 лет. В Санкт-Петербурге и Ленобласти этот показатель составляет 4-6 лет, в Краснодарском крае — 5-7 лет.

На другом полюсе — моногорода и северокавказские регионы, где жилье часто остается в одних руках по 15-20 лет. Основные причины — низкие доходы населения, ограниченный выбор на рынке и отток жителей.

В условиях дорогих кредитов популярность набирают программы trade-in и зачета старой недвижимости — они составляют до 15% сделок в крупных городах. Также востребована налоговая льгота, позволяющая избежать НДФЛ при продаже единственного жилья, если в течение 90 дней приобретается новое.

Государственная поддержка по-прежнему ориентирована в первую очередь на новостройки, хотя в некоторых регионах, например на Дальнем Востоке, льготы распространяются и на вторичное жилье.

Эксперты отмечают, что текущая ситуация превращает недвижимость в долгосрочный актив — владельцы все чаще предпочитают удерживать объекты, дожидаясь более благоприятных условий для продажи.