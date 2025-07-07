Большинство россиян готовы тратить на проживание в отпуске не более 3 тыс. руб. в сутки, подсчитала девелоперская компания Level Group. Ключевыми критериями выбора отелей стали собственный пляж, открытый бассейн и детская инфраструктура.

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Согласно исследованию, более половины российских путешественников (51%) готовы платить за проживание не больше 3 тыс. руб. в сутки. Только 13% опрошенных допускают расходы до 7 тыс. руб, и лишь 2% согласны тратить свыше 10 тыс. руб. за идеальный вариант.

Аналитики выяснили, что цена является определяющим фактором при выборе между отелем и квартирой. Треть россиян (36%) готовы остановиться в апартаментах, если они окажутся дешевле гостиницы. При этом 35% туристов принципиально выбирают только отели, а 18% предпочитают исключительно аренду квартир.

Половина опрошенных (50%) убеждена, что аренда квартиры должна стоить дешевле гостиничного номера. Еще 34% считают, что цены должны быть сопоставимы, и только 16% допускают, что апартаменты могут быть дороже.

Исследование Veren Group показало, что 38% россиян при выборе отеля ориентируются на наличие собственного пляжа с зоной отдыха. Для почти четверти опрошенных важным критерием является присутствие открытого бассейна, а 13% обращают внимание на оздоровительные центры.

Каждый десятый респондент учитывает наличие детской инфраструктуры. Менее значимыми оказались рестораны (8%), SPA-комплексы и фитнес-центры (по 4%).

При оценке сервиса 34% туристов ставят на первое место качественное обслуживание в номерах. Для 27% решающим фактором становится разнообразие ресторанов, а 22% ценят возможность заказа трансфера. Услуги анимации и присмотра за детьми важны для 13% опрошенных.