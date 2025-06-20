Глэмпинги и апарт-отели демонстрируют более быструю окупаемость по сравнению с традиционными отелями, однако требуют тщательного планирования и учета специфики. Подробности дискуссии, организованной Российским союзом туриндустрии, — в распоряжении редакции «Инка».

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Олег Теребенин, основатель первого в России глэмпинга «Аврора Вилладж» в Мурманской области, поделился опытом восьмилетней работы. Несмотря на стабильную загрузку 55-80% и средний чек 9,9 тыс. руб. за сутки для компании из четырех человек, проект еще не вышел на окупаемость.

Теребенин отметил, что срок возврата инвестиций может составить до десяти лет, учитывая рост стоимости модулей с 5 до 7 млн руб. Основными инвесторами, по его словам, становятся сами туристы.

В свою очередь Марк Каганский, инвестор проекта «Конаково ривер клаб», предупредил о распространенных заблуждениях новичков рынка. Многие предприниматели, по его наблюдениям, переоценивают привлекательность своих участков и недооценивают необходимость создания полноценной инфраструктуры.

Каганский убежден, что успешный глэмпинг требует не только комфортных модулей, но и продуманной концепции отдыха, иначе срок окупаемости может стать бесконечным.

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Гендиректор управляющей апарт-отелями компании «25/7» Мария Онучина отметила, что сроки окупаемости варьируются от 8 до 15 лет в зависимости от этапа вхождения инвестора в проект. Она акцентировала важность заключения договоров с УК на ранних стадиях строительства для обеспечения стабильной доходности.

Антон Агапов, замглавы сети «Yes», сообщил, такие апарт-отели окупаются за 10-12 лет, что значительно быстрее обычной недвижимости, при этом обеспечивая стабильный пассивный доход. Текущая загрузка сети составляет 91,3%, что превышает показатели классических гостиниц.

Участники сессии сошлись во мнении, что оба формата требуют грамотного подхода и государственной поддержки, но при правильной реализации могут стать выгодной альтернативой традиционным отелям, особенно с учетом растущего турпотока, который к 2030 году может приблизиться к 140 млн человек в год.