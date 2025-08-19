SoftBank инвестирует $2 млрд в компанию Intel, которая сейчас испытывает трудности и пытается исправить свое положение, сообщает CNN. Новость последовала за информацией о том, что Белый дом обсуждает приобретение доли в Intel.

В понедельник стало известно, что японская холдинговая компания SoftBank планирует инвестировать $2 млрд в Intel, которая специализируется на производстве электронных устройств и компьютерных компонентов. По заявлениям обеих компаний, SoftBank заплатит по $23 за каждую акцию Intel (INTC). В ходе торгов в неурочное время акции Intel выросли на 6%. SoftBank может стать одним из 10 крупнейших акционеров Intel.

Инвестиции могут исправить положение некогда культового американского производителя микросхем, который борется за то, чтобы вернуть себе конкурентоспособность в быстро развивающейся индустрии после множества ошибок руководства. Японская компания приобретет только долю в Intel и не будет ни претендовать на место в совете директоров, ни брать на себя обязательства по покупке чипов Intel, отметил Reuters со ссылкой на источник.



Новость появилась после информации в СМИ о том, что после встречи нового генерального директора Лип-Бу Тана с президентом Дональдом Трампом на прошлой неделе, Белый дом начал вести переговоры о приобретении 10% акций Intel.

10% акций крупнейшего американского производителя микросхем оценивались примерно в $10 млрд. Согласно Закону о чипах, Intel должна получить около $10,9 млрд грантов для развития коммерческого и военного производства, что примерно соответствует стоимости обсуждаемой государственной доли.