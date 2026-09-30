LinkedIn представила обновление Hiring Assistant — ИИ-инструмента для отбора кандидатов, — на фоне роста числа откликов, которые соискатели готовят с помощью нейросетей. По словам гендиректора компании Дэна Шапиро, число заявок на одного соискателя в США с пандемии выросло примерно на 30%. Продукт с момента запуска в 2025 году помог набору агентных инструментов найма LinkedIn выйти на годовую выручку выше $450 млн в пересчете на год.

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Причину Шапиро видит в автоматизации откликов: многие соискатели используют ИИ, чтобы писать резюме, подстраивать их под вакансии массово рассылать в компании. Рекрутерам из-за этого труднее понять, кто действительно способен качественно выполнять работу. По данным LinkedIn, 64% рекрутеров отмечают, что стало сложнее оценивать достоверность опыта кандидатов.

Новая версия ИИ-помощника получила улучшенную память и более развитые навыки рассуждения, которые помогают понять задачу рекрутера. Если специалист задал поиск в конкретном городе, а затем начал искать удаленных сотрудников, инструмент заметит расхождение и предложит расширить выдачу.

По словам Шапиро, поиск переходит от буквального запроса к учету намерения. Работать инструмент будет на более мощных моделях рассуждения OpenAI и других разработчиков.

Второе направление обновления связано с объемом заявок. Раньше при большом потоке рекрутеры просматривали лишь выборку откликов, но теперь ассистент способен оценить все заявки.

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LinkedIn подтвердила, что инструмент не будет автоматически отклонять кандидатов: он показывает тех, кто лучше всего соответствует требованиям рекрутера. Это ответ на критику соискателей, многие из которых недовольны участием ИИ в рассмотрении заявок.

Параллельно компания расширяет связку с системами учета кандидатов (ATS). Ассистент оценивает не только откликнувшихся на LinkedIn, но и людей из общих баз талантов, а также синхронизирует статусы кандидатов с ATS клиента.

Кроме того, LinkedIn добавила проверки против поддельных профилей и мест работы: существующие механизмы верификации, по данным компании, уже подтвердили 115 млн участников и более 700 тыс. компаний.

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