Финансово-инвестиционная компания Advance Capital предоставила отчет, из которого следует, что оценки активов на российском рынке растут второй год подряд. К этому привело сокращение сделок с иностранцами, которые проходят с дисконтом. Однако рыночные мультипликаторы еще не достигли докризисных значений. В 2025 году эксперты ожидают замедления роста оценок из-за высокой ставки Центробанка.

Согласно отчету, в 2024 году на сделках слияний и поглощений (M&A) медианное значение мультипликатора EV/LTM EBITDA составило 4,8х. То есть компании оценивались в 4,8 годовой прибыли до вычета процентов, налога на прибыль, износа и амортизации (EBITDA), тогда как в предыдущем году — в 4,1 EBITDA. В 2021 году медианное значение показателя составляло 5,5х.

EV/LTM EBITDA — мультипликатор, который показывает, во сколько годовых EBITDA была оценена компания в рамках сделки. EV (Enterprice Value) в мультипликаторе — это стоимость компании, EBITDA — прибыль компании до вычета процентов, налога на прибыль, износа и амортизации, а LTM (Last Twelve Month) — указание на срок, за который был взят показатель.

В отчете указано, что мультипликаторы на российском рынке продолжают постепенно восстанавливаться уже второй год подряд. Это происходит по мере сокращения сделок по уходу из России иностранных компаний. Тем не менее средний и медианный мультипликаторы все еще далеки от значений 2021 года, когда компании на российском рынке продавались в среднем по оценке более 6х EV/LTM EBITDA.

В исследовании Advance Capital учитывались только сделки с активами, находящимися на территории России. Также в базу попали только те сделки, которые были закрыты до 1 января 2025 года, а их сумма превышала $1 млн.

Также в отчете сказано, что на фоне завершения массового ухода с российского рынка иностранных компаний мультипликаторы по M&A-сделкам увеличились в среднем более чем на 10%. «Например, медианный EV/LTM EBITDA за год вырос с 4,1х до 4,8х, причем оценки по сделкам без участия резидентов недружественных стран превышали 5х», — отметили эксперты.

В 2024 году было совершено 56 сделок по выходу иностранцев из активов в России против 111 в 2023 году. Исход иностранцев резко ускорился в ноябре и декабре, после того как минимальный дисконт по таким сделкам увеличили с 50 до 60%, а размер взноса в бюджет — с 15 до 35% от рыночной стоимости актива.

Также было введено требование, согласно которому для закрытия сделок на сумму выше 50 млрд руб. стало необходимо получить одобрение президента России, напомнили в Advance Capital.

Стоит отметить, что из-за обязательных дисконтов мультипликаторы на сделках с участием иностранцев были существенно ниже, чем по сделкам между резидентами, хотя до 2022 года ситуация была обратной — активы иностранцев оценивали более высоко.

Так, в 2024 году при продаже иностранной компании в России среднее значение EV/LTM EBITDA составляло 2,3х, медианное — 2х, а при продаже локальной компании — 5,4х и 5,1х соответственно, подсчитали в Advance Capital.