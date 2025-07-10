Солнечная энергия впервые стала основным источником электроэнергии в Европейском Союзе, обогнав атомную и ветровую генерацию. Согласно данным аналитического центра Ember, солнечные электростанции выработали 22,1% всего электричества в ЕС, увеличив показатель на 3,2% по сравнению с июнем 2024 года.

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Рекордные показатели зафиксированы в 13 странах — членах ЕС, включая Германию, Испанию и Нидерланды. Старший аналитик Ember Крис Росслоу отметил, что этот переломный момент демонстрирует, насколько стремительно меняется энергосистема ЕС.

Параллельно доля угля в энергобалансе союза сократилась до исторического минимума в 6,1%. Наиболее значительное снижение произошло в Германии (до 12,4%) и Польше (42,9%), которые традиционно оставались оплотами угольной генерации. Испания, близкая к полному отказу от угля, получила от него лишь 0,6% электроэнергии.

Франция продемонстрировала обратную сторону успеха возобновляемых источников энергии (ВИЭ). В 14:00 по парижскому времени солнечные панели страны выдали рекордные 19,5 ГВт, покрывая почти 40% национального спроса. Этот показатель превысил прогнозы Bloomberg на 1,5 ГВт, что привело к временному падению оптовых цен ниже нуля.

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Эксперты поясняют, что подобные колебания становятся характерной особенностью энергорынков с высокой долей ВИЭ. Хотя частота отрицательных цен несколько снизилась с весеннего пика благодаря росту потребления кондиционеров, они подчеркивают необходимость развития систем накопления энергии.

Несмотря на эти рекорды, потребление ископаемого топлива в ЕС за первое полугодие 2025 года тоже выросло на 13% из-за увеличения газовой генерации (+19%), компенсировавшей слабые показатели гидро- и ветроэнергетики в начале года.

В отчете Ember подчеркивается, что следующая задача заключается в развитии систем хранения и повышении гибкости сетей.

Опыт Франции, где избыток зеленой энергии приводит к ценовым аномалиям, показывает, что переход на ВИЭ требует не только роста мощностей, но и комплексной трансформации всей энергосистемы.