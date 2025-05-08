Новейшее исследование, опубликованное в научном журнале Nature Human Behaviour, проводилось под руководством доктора Брайана Левина в научно-исследовательском институте Rotman Research Institute, входящем в состав медицинского центра Baycrest (Торонто, Канада). Работа представляет собой значительный прорыв в понимании нейрокогнитивных механизмов, связывающих сон и процессы памяти, предлагая принципиально новую парадигму понимания того, как ночной отдых влияет на организацию воспоминаний.

В отличие от традиционных лабораторных исследований памяти, использующих искусственные стимулы вроде запоминания бессмысленных слогов или стандартизированных изображений, канадские ученые разработали уникальную экспериментальную модель. Они создали 20-минутную иммерсивную аудиоэкскурсию по художественной галерее, расположенной в медицинском центре Торонто, где участники в естественных условиях знакомились с 33 произведениями искусства, слушая профессиональные описания каждого экспоната в строго определенной последовательности.

Особое значение имеет временной масштаб исследования. Память участников тестировалась многократно: сразу после экскурсии, после периода сна или бодрствования, через неделю, месяц и в исключительных случаях — через 15 месяцев после первичного ознакомления с материалом. Такой длительный период наблюдения позволил ученым проследить динамику изменений памяти в беспрецедентных временных масштабах.

Результаты исследования показали избирательность влияния сна на разные аспекты памяти. В то время как перцептивные детали (такие как конкретные цвета, формы или материалы произведений искусства) постепенно стирались из памяти независимо от наличия или отсутствия сна, информация о последовательности событий демонстрировала принципиально иную динамику.

У тех участников, которые имели возможность поспать вскоре после экскурсии, память о порядке экспонатов не только сохранялась лучше, но в некоторых случаях даже улучшалась по сравнению с первоначальными результатами тестирования. Этот феномен «анти-забывания», когда воспоминания становятся более точными после периода сна, представляет особый интерес для нейронауки.

Нейрофизиологические измерения, проведенные с использованием полисомнографии, выявили сложные механизмы, лежащие в основе этого явления. Исследователи обнаружили, что степень улучшения памяти о последовательности событий напрямую коррелировала с количеством медленноволнового сна (стадия N3) и, что особенно важно, с показателями так называемого «веретённо-медленноволнового взаимодействия» — синхронизированной активности сонных веретён (коротких всплесков мозговой активности частотой 11-16 Гц) и медленных колебаний (0,5-2 Гц). Этот специфический паттерн нейронной активности, по-видимому, создает оптимальные условия для консолидации и реорганизации последовательных воспоминаний.

Исследование предлагает убедительные доказательства в пользу активной, трансформирующей роли сна в процессах памяти, а не просто его защитной функции. Эти данные согласуются с теорией «нейронного повторного воспроизведения» (neural replay), согласно которой во время сна происходит реактивация и реорганизация следов памяти, однако впервые демонстрируют этот эффект для сложных, естественных воспоминаний у людей.

В образовательной сфере исследование подчеркивает важность правильного распределения периодов обучения и сна для оптимального усвоения информации, особенно когда речь идет о запоминании последовательностей или хронологий. В клинической практике эти открытия могут помочь в разработке новых подходов к диагностике и терапии нарушений памяти, особенно связанных с возрастными изменениями сна. Кроме того, исследование открывает новые перспективы в изучении нейродегенеративных заболеваний, где нарушения как сна, так и памяти являются ключевыми симптомами.

«Наши результаты убедительно показывают, что сон — это не просто пауза в работе сознания, а активное состояние, в котором происходит сложная реорганизация наших воспоминаний, — комментирует доктор Стефани Симпсон, ведущий автор исследования. — Причем этот процесс носит избирательный характер, укрепляя структурные, смысловые аспекты памяти за счет перцептивных деталей».

Соавтор работы Николас Даймонд добавляет: «Особенно впечатляет долговременность этого эффекта. Фактически, одна ночь сна может определить, как мы будем помнить событие более чем через год. Это заставляет по-новому взглянуть на важность гигиены сна для когнитивного здоровья на протяжении всей жизни».