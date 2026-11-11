Японская корпорация намерена превратить аниме в один из ключевых источников долгосрочного роста. Sony рассчитывает зарабатывать не только на фильмах и сериалах, но и на видеоиграх, музыке, товарах и развлекательных мероприятиях. В перспективе компания даже допускает создание собственного тематического парка, сообщает Bloomberg.

Branden Skeli, Unsplash

Sony Group усиливает позиции на мировом рынке аниме и хочет создавать франшизы, которые будут оставаться популярными на протяжении нескольких поколений, как Pokémon, Dragon Ball и One Piece. Это часть более масштабной стратегии корпорации, которая все больше ориентируется на интеллектуальную собственность (IP) и развлекательный контент.

Одним из главных доказательств коммерческого потенциала аниме стал успех «Истребителя демонов» (Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba). Первый фильм трилогии «Бесконечный замок», вышедший в 2025 году, собрал около $800 млн в мировом прокате. Предыдущая картина франшизы — «Поезд „Бесконечный“» (Mugen Train) — стала самым кассовым фильмом в истории японского кинематографа на момент выхода.

В Sony рассчитывают, что подобные истории смогут оставаться востребованными десятилетиями. «Наша цель — сделать так, чтобы „Истребитель демонов“ оставался актуальным 10 или 20 лет, а возможно, и 50–100 лет», — заявил Ацухиро Иваками, президент Sony Music Entertainment Japan и председатель Aniplex.

Мировой рынок аниме оценивается примерно в $28 млрд. Sony уже располагает несколькими активами, которые позволяют ей развивать это направление: анимационной компанией Aniplex и стриминговым сервисом Crunchyroll с 21 млн платных подписчиков. Кроме того, в 2025 году корпорация стала крупнейшим акционером японской Kadokawa, владеющей обширной библиотекой манги, книг и видеоигр.

Компания стремится объединить возможности своих подразделений: Aniplex занимается производством аниме, Crunchyroll — его международным распространением, PlayStation открывает возможности для создания видеоигр по мотивам популярных историй, а Sony Music развивает музыкальное направление. Таким образом, одна успешная франшиза может приносить доход сразу из нескольких источников — от фильмов и игр до саундтреков, коллекционных товаров и мероприятий для поклонников.

При этом Sony заинтересована не только в известных произведениях, но и в создании собственных франшиз, права на которые будут в большей степени принадлежать компании. В рамках этой стратегии Aniplex и Crunchyroll создали совместную студию Hayate, ориентированную на производство оригинального аниме для международной аудитории.

Еще один способ расширить библиотеку интеллектуальной собственности — инвестиции и приобретения. Особый интерес представляет японское издательство Shueisha, которому принадлежат права на One Piece, Dragon Ball, Naruto и Demon Slayer. Сама Sony этими франшизами не владеет.

Bloomberg поинтересовался у Иваками, может ли корпорация инвестировать в Shueisha. «Возможно, если появится такая возможность», — ответил он. При этом руководитель отметил, что подобные сделки непросто реализовать, поскольку японские медиакомпании одновременно сотрудничают и конкурируют друг с другом.

Sony также хочет расширить аудиторию своей анимации за счет детского и семейного контента. В качестве примеров Иваками назвал австралийский мультсериал Bluey и японский проект Chiikawa. Кроме того, Sony увеличила свою долю в Peanuts Holdings до 80%, получив контроль над компанией, которой принадлежат права на Снупи и других персонажей франшизы Peanuts.

В перспективе Sony рассматривает возможность создания собственного тематического парка. Пока это лишь идея, а не утвержденный проект. По словам Иваками, для ее реализации компании необходимо обладать достаточным контролем над интеллектуальной собственностью и персонажами.

Однако амбициозным планам Sony может помешать проблема всей японской анимационной индустрии — нехватка квалифицированных специалистов. По словам Иваками, если около 20 лет назад производство аниме от планирования до выхода могло занимать примерно год, то сегодня этот процесс нередко растягивается на три-четыре года. Среди причин — дефицит опытных аниматоров, рост расходов и высокая трудоемкость производства.

Sony намерена инвестировать в обучение молодых специалистов и развитие инфраструктуры для подготовки новых кадров. Компания также изучает возможности применения искусственного интеллекта, однако Иваками подчеркивает, что технологии должны помогать художникам, а не заменять их.

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