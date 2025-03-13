Несмотря на появление новых форматов книг — электронных и аудиоизданий, — люди не стали больше читать. Многие покупают их для украшения интерьера или создания определенного имиджа. Об этом «Инк.» рассказал сооснователь издательства МИФ и основатель сервиса Smart Reading Михаил Иванов.

«Многие люди покупают книги не для чтения, а для того, чтобы поставить их на полку: около 30-40% книг приобретаются именно с этой целью», — рассказал он.

При этом продолжают набирать популярность и цифровые форматы. Так, книга Иванова и его соавторов «50 бизнес-моделей новой экономики», была продана в равных пропорциях в бумажном и цифровом форматах, рассказали в издательстве.

Также в статье Алена Владимирская, известный карьерный консультант, одна из ведущих хедхантеров рунета и автор книги о выгорании, рассказала о том, что прямой доход от «Уставших» оказался скромным — роялти за два месяца составили 96 тыс. руб.

А основательница агентства персонального брендинга «Космос-4» Надежда Кобина поделилась наблюдением, что если собственник бизнеса создал свою книгу, это некий положительный показатель.

Полный текст статьи «Роялти — 96 тыс. руб. за 2 месяца. Стоит ли предпринимателю сегодня издавать книгу?» читайте после 18:00.