Агентный искусственный интеллект не готов заменять людей на рабочих местах, заявил сооснователь OpenAI Андрей Карпатый. В подкасте Dwarkesh Podcast он назвал результаты работы ИИ-агентов «халтурой» и оценил, что технологии потребуется около десяти лет для достижения заявленного уровня эффективности.

MatroidAI / YouTube

Карпаты отметил критические недостатки современных ИИ-агентов. «Им не хватает когнитивных способностей, и это просто не работает», — заявил он. По его словам, индустрия совершает слишком большой скачок, пытаясь представить технологию как нечто выдающееся.

Оценки специалиста расходятся с прогнозами крупнейших технологических компаний. Microsoft ожидает запуска 1,3 млрд ИИ-агентов к 2028 году. Salesforce связывает будущий успех компании с собственным агентным сервисом Agentforce, представленным в прошлом году. Генеральный директор Salesforce Марк Бениофф называл появление агентов следующим эволюционным шагом генеративного искусственного интеллекта.

Привлекательность технологии для бизнеса заключается в автономности: агенты способны выполнять задачи вместо человека в любое время. Это отличает их от ИИ-ассистентов — дополнительных инструментов для сотрудников. Компании видели потенциал применения от поддержки клиентов до разработки программного обеспечения.

Консалтинговая компания Gartner прогнозирует, что 40% проектов агентного ИИ будут отменены в течение двух лет из-за низкой окупаемости инвестиций. Аналитики также выявили проблему «agent washing» — продажи обычного программного обеспечения или чат-ботов под видом агентного ИИ.