В России сокращается количество цветочных магазинов при одновременном росте продаж цветов. По данным «Яндекс Карт», на январь 2026 года в стране насчитывалось 37 841 торговая точка — на 2,5% меньше, чем годом ранее.

Sonia Fotograf/Unsplash

Наиболее заметное падение зафиксировано в Омске (26%), Уфе (20,4%) и Волгограде (17,5%). В Москве число цветочных салонов сократилось на 17,4%, в Санкт-Петербурге — на 13,1%.

При этом продажи цветов демонстрируют устойчивый рост четвертый год подряд. Согласно исследованию Flowwow и Daily Dozen, в 2025 году россияне потратили на цветы 450 млрд руб., что на 12% превышает показатель 2024 года. В натуральном выражении продажи достигли 2,07 млрд свежесрезанных цветов.

Эксперты связывают разнонаправленную динамику с перераспределением спроса в пользу онлайн-каналов. По данным «Чек Индекс», в январе 2026 года число покупок в розничных магазинах снизилось на 5% при росте онлайн-продаж на 15%. Средний чек в интернете составил 4660 руб. против 3970 руб. в офлайн-точках.

Маркетплейсы активно наращивают присутствие в этом сегменте. На Wildberries оборот категории за прошлый год вырос в 2,5 раза, на Ozon количество проданных цветов в январе 2026 года увеличилось на 25% год к году. Продуктовые сети также включают цветы в ассортимент в праздничные периоды.

Парадоксально, но число желающих открыть цветочный бизнес растет. По данным «Авито Бизнес 360», спрос на покупку готового цветочного магазина в январе 2026 года вырос в 3,9 раза по сравнению с началом 2024 года. Средняя цена такого бизнеса на платформе составляет 360 тыс. руб., наценка на цветы в рознице варьируется от 100% до 200%, а в праздничные дни может достигать 350%.

Однако низкий порог входа оборачивается высокой конкуренцией. Около 90% игроков рынка — несетевые магазины, которые не имеют эффекта масштаба и остро реагируют на рост арендных ставок. Крупных сетей в стране единицы: «Союзцветторг» (65 точек), «Простоцветы» (31 магазин) и франшиза FMART (80 салонов в 41 городе).

При этом участники рынка отмечают рост налоговой нагрузки. Повышение НДС с 2026 года увеличило расходы предпринимателей, особенно работающих через маркетплейсы. Дополнительное давление оказывает экспансия онлайн-площадок: «Яндекс» ведет переговоры о покупке маркетплейса цветов Flowwow, сумма сделки может превысить 8 млрд руб.

