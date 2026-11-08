Основатель облачной платформы Primcloud Джош Мандерс обвинил сотрудника конкурирующей компании Railway Джейка Ранзера в попытке взлома корпоративной инфраструктуры. Генеральный директор Railway Джейк Купер отреагировал на публичное заявление, а сам сотрудник признал свою причастность к инциденту, но заявил об отсутствии злого умысла в своих действиях.

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По его словам, он тестировал автономные алгоритмы для создания учетных записей на сторонних платформах. Сотрудник остановил работу программы после того, как она вышла из-под контроля.

Глава Railway принес публичные извинения за инцидент. Он объявил о запрете на тестирование нейросетей на внешних организациях без ручного управления. Ситуация привлекла внимание к вопросам законности подобных проверок инфраструктуры с помощью алгоритмов.

Юристы отмечают сложность определения ответственности за действия автономных ИИ-агентов. Правовая проблема стала особенно актуальной после ряда взломов платформ, совершенных моделями OpenAI, Anthropic и Google в 2026 году.

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В рамках программ поиска уязвимостей исследователи пытаются найти слабые места в безопасности без намерений нарушить закон. При этом нейросеть может самостоятельно принять решение об использовании найденной уязвимости для взлома.

Специалист по кибербезопасности из Rimon Law Элиму Кажунджу указал на возможную стратегию защиты нарушителей. Ответчики могут попытаться переложить вину на компании, которые создали конкретную модель искусственного интеллекта.

Оправдания из-за непредсказуемого поведения алгоритмов при этом все меньше действуют в судах. Подобные инциденты уже происходили ранее, поэтому пользователи не могут ссылаться на полное незнание рисков. Правовой прецедент в этой сфере только формируется.

Джейк Купер позже опубликовал подробное объяснение ситуации. Руководитель сообщил о создании сотрудником инструмента для поиска уязвимостей на базе модели DeepSeek в нерабочее время. Программа использовалась только один раз, а ее создатель остановил процесс в течение 15 минут.

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Компания провела беседу с разработчиком и приняла меры для предотвращения подобных ситуаций в будущем. В официальном заявлении Railway подчеркивается недопустимость подобных действий и приверженность принципам ответственного раскрытия информации.

Джош Мандерс в ответ заявил об отсутствии у его компании программы поощрения за поиск уязвимостей. Политика использования Primcloud приравнивает любые попытки сканирования или тестирования систем к нарушениям безопасности. Ситуация для Railway усугубилась многодневными сбоями в работе сервисов, которые начались в среду.

К пятнице компания смогла восстановить обслуживание части клиентов. Руководитель пострадавшей облачной платформы пока не сообщил о планах подачи судебного иска. В своем комментарии глава Railway возложил ответственность на оператора алгоритма за любые действия программы.

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